Modacı Barboros Şansal, Demet Akalın'a fena salladı: "Don-sütyen ve balık ağı"

Geçirdiği estetik operasyon sonrası fit bir görünüme kavuşan ve tarzında büyük bir değişime giden Akalın, son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Ancak, meslektaşı Gülşen’e benzer kıyafetler giymesi bazı çevrelerde eleştirilere yol açtı. Özellikle ünlü modacı Barbaros Şansal, Akalın’ın tercih ettiği cesur kıyafetler hakkında sert ifadeler kullandı.

Şansal, yaptığı açıklamada, "Gülşen'in üzerindeki bir kostüm; stili var, tekniği var. Demet'in üzerindeki ise sadece don-sütyen ve balık ağı," diyerek Akalın’ın tarzını eleştirdi. Akalın’ın bu eleştiriler karşısında ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada sık sık gündem olan Akalın, son dönemde yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.