Mine Tugay: Yalnız değilim!

Instagram'ı aktif olarak kullanan Mine Tugay sosyal medyada soru cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncuya,"Nazardan korkmuyor musun? 'Neden?' dersen, paylaşımlardan..." diye soruldu. Mine Tugay, "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor..." cevabını verdi.



"YARATICILIK TIKANMASI YAŞIYORUM"

Ünlü isim, bir kullanıcının, "Kitap yazmayı düşündünüz mü hiç?" sorusunu ise, "Üzerinde çalıştığım bir kitap var ama bu ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tıkanması yaşıyor olabilirim." şeklinde cevapladı.

"ÖZEL HAYATIMI PAYLAŞMAYI SEVMİYORUM"

Mine Tugay, ayrıca, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna, "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum." yanıtını verdi.