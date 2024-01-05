Milyonlarca vatandaşa müjde Akbank'tan geldi! 30 bin TL'ye kadar sabah ödemeler başladı

Akbank, milyonlarca müşterisini sevindirecek bir duyuru ile gündeme oturdu. Banka, hem maaş alan hem de maaş almayan herkesin başvurabileceği, cazip faiz oranlarıyla 30.000 TL kredi ödemesi sunuyor. Sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada, bu özel fırsatın sadece banka müşterilerine değil, aynı zamanda banka müşterisi olmayan bireylere de SMS yoluyla başvuru imkanı tanıdığı belirtildi.

30.000 TL kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için Akbank, müşteri olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak SMS ile başvuru seçeneğini devreye soktu. Kredi notu 1400 ve üzeri olan herkes, cep telefonlarından "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numarası" yazarak 4425 numarasına mesaj göndererek kolayca başvuru yapabiliyorlar. Bu adım, krediye erişimde daha geniş bir kesime kapı açarken, Akbank'ın müşteri dostu politikasını bir kez daha vurguluyor.

Eğer banka şubesine gitmeden hızlıca kredi almak isteyenler için Akbank Direkt kredisi de alternatif bir seçenek sunuyor. İnternet bankacılığı üzerinden yapılan başvurularda onay alındığı takdirde, 12 ay vadeli kredi anında hesaba aktarılıyor. Bu hızlı ve kolay süreç, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunma amacını yansıtıyor.

Banka şubeleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla da kredi başvurusu yapmak mümkün. Ancak unutulmamalıdır ki, kredi onayı alabilmek için başvuru sahiplerinin kredi skorlarının en az 1400 ve üzeri olması gerekmektedir.