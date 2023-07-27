Advert

Milyonlarca emekliyi A'dan Z'ye ilgilendiriyor! 4/A-4/B'liler 1261 gün kuralına dikkat edin!

Emeklilik için gün sayan vatandaşlar, karşılarına beklenmedik bir engel olan "1261 gün kuralı" ile karşılaşabilirler.

Milyonlarca emekliyi A'dan Z'ye ilgilendiriyor! 4/A-4/B'liler 1261 gün kuralına dikkat edin!
Yayın Tarihi : 2023-07-27 08:24

4/A-4/B'liler 1261 gün kuralına dikkat edin! Milyonlarca emekliyi A'dan Z'ye ilgilendiriyor-  Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "1261 gün kuralı" nedir? SSK, SGK, BAĞKUR gibi sosyal güvenlik kurumlarına bağlı emekli olmak isteyenler, bu kural ile emeklilik hayallerini tehlikeye atabilirler. Özellikle 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı bir çalışma hayatına başlayanlar için geçerli olan bu kural, bir günlük farkla tüm yılların heba olmasına yol açabilir. İşte detaylar...

Emeklilik için gün sayan vatandaşlar, karşılarına beklenmedik bir engel olan "1261 gün kuralı" ile karşılaşabilirler. Bu kural, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı bir işe girenler için geçerlidir. Örneğin, 1995 yılında 4/B statüsünde bir işte çalışan bir kişi, daha sonra sektör değiştirdiğinde 4/A statüsüne geçebilir. Ancak, bu geçiş için çalıştığı sektörde 1261 gün yani 3,5 yıl+1 gün çalışmış olması gerekmektedir. Bu süreçten sonra 4/B sigortalısı 4/A statüsüne aktarılmış olur ve işlemleri 4/A üzerinden sürdürülür.

1261 Kuralında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurtdışı borçlanması işlemleri artık tamamen BAĞKUR sistemine alındı. Bu nedenle yurtdışı borçlanma veya isteğe bağlı sigorta prim bildirimleri BAĞKUR bünyesinde yapılacaktır. Eğer 1261 günden fazla borçlanma yapılacaksa, isteğe bağlı sigorta veya yurtdışı borçlanması ile 1260 gün üzerinden uygulama yapmak mümkün olacaktır. Ancak 1261 günden fazla isteğe bağlı veya yurtdışı borçlanması olan durumlarda bireyler BAĞKUR sistemine geçiş yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün prim ödemesi bulunanlar için geçerli olacaktır.

1261 Kuralı Nasıl Hesaplanır?

1261 gün kuralından yararlanmak isteyenler için, çalışma hayatlarının 2013 yılına denk gelmesi durumunda, geriye doğru 7 yıl gidilerek 1261 günden fazla olan süre tespit edilir. Ancak, 1.09.2008 tarihinden sonra ilk kez sigorta girişi yapanlar için bu durum geçerli değildir. Bu durumlarda bireylerin son yedi yılına değil, hizmet geçmişinin süresinin geneline bakılır ve hangi alanda daha fazla çalışma günü varsa o alandan emekli olma hakkı elde ederler.

Vatandaşların emeklilik süreçlerinde karşılarına çıkabilecek bu kritik 1261 gün kuralını dikkatli bir şekilde takip etmeleri ve uzmanlardan destek almaları, hayal ettikleri emeklilik planlarını olumsuz yönde etkilememek adına oldukça önemlidir. Unutmamak gerekir ki, her bireyin emeklilik süreci farklıdır ve doğru bilgi ve danışmanlık almak, emeklilik hedeflerine ulaşmak için en sağlam adımlardan biridir.

Benzer Haberler
Borsaya yatırım yapacaklar bu listeye bakmazsa pişman olur! Yılın en çok kazandıran yatırım ve yerli hisse fonları Borsaya yatırım yapacaklar bu listeye bakmazsa pişman olur! Yılın en çok kazandıran yatırım ve yerli hisse fonları
Hayatta olmaz dediler oldu! 395.000 TL'ye Alsvin modeli satışa çıkıyor! Türkiye'de peynir ekmek gibi satacak! Hayatta olmaz dediler oldu! 395.000 TL'ye Alsvin modeli satışa çıkıyor! Türkiye'de peynir ekmek gibi satacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu az önce duyurdu! SGK o paraları toplu olarak geri veriyor! Şipşak hesaba yatıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu az önce duyurdu! SGK o paraları toplu olarak geri veriyor! Şipşak hesaba yatıyor!
En az 19.600 TL maaş! KPSS şartı olmadan hastaneler personel alımı yapacak! İşte hastaneler alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları En az 19.600 TL maaş! KPSS şartı olmadan hastaneler personel alımı yapacak! İşte hastaneler alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları
Halkbank'tan emeklilere masus olarak: 210.000 TL kredi kampanyası başladı! 24 ay vadeli! Halkbank'tan emeklilere masus olarak: 210.000 TL kredi kampanyası başladı! 24 ay vadeli!
SON DAKİKA: Emekliye verilecek en düşük promosyon miktarı yükseltildi: 18.000 TL SON DAKİKA: Emekliye verilecek en düşük promosyon miktarı yükseltildi: 18.000 TL
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu
  • 25-07-2023 21:38

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi