Milyonlarca emekliyi A'dan Z'ye ilgilendiriyor! 4/A-4/B'liler 1261 gün kuralına dikkat edin!

4/A-4/B'liler 1261 gün kuralına dikkat edin! Milyonlarca emekliyi A'dan Z'ye ilgilendiriyor- Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "1261 gün kuralı" nedir? SSK, SGK, BAĞKUR gibi sosyal güvenlik kurumlarına bağlı emekli olmak isteyenler, bu kural ile emeklilik hayallerini tehlikeye atabilirler. Özellikle 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı bir çalışma hayatına başlayanlar için geçerli olan bu kural, bir günlük farkla tüm yılların heba olmasına yol açabilir. İşte detaylar...

Emeklilik için gün sayan vatandaşlar, karşılarına beklenmedik bir engel olan "1261 gün kuralı" ile karşılaşabilirler. Bu kural, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı bir işe girenler için geçerlidir. Örneğin, 1995 yılında 4/B statüsünde bir işte çalışan bir kişi, daha sonra sektör değiştirdiğinde 4/A statüsüne geçebilir. Ancak, bu geçiş için çalıştığı sektörde 1261 gün yani 3,5 yıl+1 gün çalışmış olması gerekmektedir. Bu süreçten sonra 4/B sigortalısı 4/A statüsüne aktarılmış olur ve işlemleri 4/A üzerinden sürdürülür.

1261 Kuralında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurtdışı borçlanması işlemleri artık tamamen BAĞKUR sistemine alındı. Bu nedenle yurtdışı borçlanma veya isteğe bağlı sigorta prim bildirimleri BAĞKUR bünyesinde yapılacaktır. Eğer 1261 günden fazla borçlanma yapılacaksa, isteğe bağlı sigorta veya yurtdışı borçlanması ile 1260 gün üzerinden uygulama yapmak mümkün olacaktır. Ancak 1261 günden fazla isteğe bağlı veya yurtdışı borçlanması olan durumlarda bireyler BAĞKUR sistemine geçiş yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün prim ödemesi bulunanlar için geçerli olacaktır.

1261 Kuralı Nasıl Hesaplanır?

1261 gün kuralından yararlanmak isteyenler için, çalışma hayatlarının 2013 yılına denk gelmesi durumunda, geriye doğru 7 yıl gidilerek 1261 günden fazla olan süre tespit edilir. Ancak, 1.09.2008 tarihinden sonra ilk kez sigorta girişi yapanlar için bu durum geçerli değildir. Bu durumlarda bireylerin son yedi yılına değil, hizmet geçmişinin süresinin geneline bakılır ve hangi alanda daha fazla çalışma günü varsa o alandan emekli olma hakkı elde ederler.

Vatandaşların emeklilik süreçlerinde karşılarına çıkabilecek bu kritik 1261 gün kuralını dikkatli bir şekilde takip etmeleri ve uzmanlardan destek almaları, hayal ettikleri emeklilik planlarını olumsuz yönde etkilememek adına oldukça önemlidir. Unutmamak gerekir ki, her bireyin emeklilik süreci farklıdır ve doğru bilgi ve danışmanlık almak, emeklilik hedeflerine ulaşmak için en sağlam adımlardan biridir.