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Gecce Magazin Haberleri

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi

Ziraat Bankası emekli kampanyasına başvurular genellikle iki farklı şekilde yapılmaktadır. İlk olarak, internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapmak mümkündür.

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-06-2023 09:50

Kimse beklemezken müjde geldi! Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme- 2023 yılında yapılan güncellemeyle emekli maaşlarının en düşük tutarının 7.500 TL'ye yükseldiği belirtilmişti. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalar, savaşlar ve salgın hastalık gibi faktörler nedeniyle ülkede birçok ürüne zam yapıldığı ve elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarda ciddi oranlarda zam yaşandığı ifade ediliyor.

Bu durumda emekli maaşlarının vatandaşlar için yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak Ziraat Bankası, emeklileri sevindirecek yeni bir kampanya başlatma planları yapmaktadır. Kampanyanın Ağustos ayında başlaması beklenmektedir, ancak henüz banka tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilerin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanması tahmin edilmektedir.

Uzman görüşlerine göre, Ziraat Bankası'nın emekli kampanyası, ödemelerin emekli maaşlarına göre belirleneceği şeklinde olacaktır. Bu ödemelerin yıl sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşların emeklilik seçeneğine bakılmaksızın başvuru yapabilecekleri belirtilmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamının bu kampanyadan yararlanabileceği ifade edilmektedir. Haberlerde, özellikle kamu bankalarından maaş alan emeklilere ek ödemelerin yapılacağına dair sayısal bir artış olduğu görülmektedir.

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi

Ziraat Bankası emekli kampanyasına başvurular genellikle iki farklı şekilde yapılmaktadır. İlk olarak, internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapmak mümkündür. Başvurular için Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasının indirilmesi ve kayıt olunması gerekmektedir. Ardından başvurunun ana menüden yapılması yeterlidir.

Diğer başvuru seçeneği ise şahsen başvurulardır. Emekli vatandaşlar, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek başvuruda bulunabilirler. Şahsen yapılan başvurularda sadece kimlik belgesinin talep edildiği belirtilmektedir. Kampanyadan yararlanabilmek için emeklilerin maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla almaları gerekmektedir. Böylece Ziraat Bankası aracılığıyla avantajlı fırsatlardan yararlanma imkanına sahip olabileceklerdir.

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