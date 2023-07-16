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Milyonlarca Emekliye ek zam Onaylandı, Ödemeler Bu Ay Hesaplara Yatırılacak!

Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Emekli aylıklarına yönelik yüzde 25 zam kararı açıklandı ve onaylandı.

Milyonlarca Emekliye ek zam Onaylandı, Ödemeler Bu Ay Hesaplara Yatırılacak!
Yayın Tarihi : 2023-07-16 09:49

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağkur emeklilerini kapsayan bu karar, emekli vatandaşlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemelerle emekli aylıklarına yapılacak olan yüzde 25 zamın onaylandığı ve bu zamların bu ay içerisinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan açıklamalara göre, memur ve emekli aylıklarına yapılacak olan zam teklifi görüşüldü. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. Bu kararla birlikte, emekli vatandaşlara yapılacak olan zam oranının yüzde 25 olacağı ve bu zammın emeklilerin kök maaşlarına yansıyacağı kesinlik kazandı.

Bu zam kararı, milyonlarca emekli vatandaşın maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek ve yaşam standartlarını yükseltecektir. Emekli aylıklarına yapılacak yüzde 25 zam, emeklilerin geçimlerini kolaylaştıracak ve daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır. Bu karar, emekli vatandaşların ekonomik açıdan daha güvende hissetmelerini ve daha rahat bir yaşam sürebilmelerini sağlayacaktır.

Öte yandan, emekli aylıklarına yapılacak zamın bu ay içerisinde hesaplara yatırılacağı belirtilmiştir. Emekli olan veya emekli olacak vatandaşlar, zamlı aylıklarını ivedilikle alabileceklerdir. Bu durum, emeklilerin maddi beklentilerini karşılamalarına ve hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olacaktır.

Emekli vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, bu zamlardan tüm emeklilerin faydalanıp faydalanamayacağıydı. Konuyla ilgili olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, RT Haber'e yaptığı değerlendirmede, "Temmuz ayında emekli olacaklar ve sonrasında emekli olacaklar da bu ilave artıştan yararlanacaklar. EYT'liler kapsam dışında diye bir düşünce doğru değil. Gerek EYT kapsamında emekli olanlar gerekse EYT kapsamında olmayan normal emekliler, bu maaş artışından faydalanacaklar" şeklinde açıklama yaptı. Bu söylemle birlikte, tüm emeklilerin bu zamdan faydalanabileceği netlik kazandı.

Zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı da belirlendi. Yapılan planlamalara göre, yüzde 25 zamın emekli aylıklarına 17 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında yatırılması planlanıyor. Bu tarihler arasında emekli olan vatandaşlar, zamlı rakamlardan faydalanarak aylıklarını alabilecekler.

Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bu karar, emeklilerin maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek. Yapılan yüzde 25 zam, emeklilerin hayat standartlarını yükseltecek ve emekli maaşlarının daha iyi bir seviyeye gelmesini sağlayacak. Emekli vatandaşlar, bu zamla birlikte daha rahat bir yaşam sürebilecek ve ekonomik açıdan daha güvende hissedebilecekler.

 

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