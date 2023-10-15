Milyonlarca emekliye 16-20 Ekim arası 7000 TL ödeme IBAN’dan yatacak! 19.19’te müjdeli açıklama geldi

SSK bağ-kur ve memur emeklisi vatandaşlar için 12000 TL Ek ödeme yapacak bankalar listesi belli oldu. Saat 19.19'da emekli için müjdeli duyuru yapıldı. Bankalar arasında kartlar yeniden dağıtılırken emekliye verilecek ödemelerin de artması yüz güldürdü. Peki Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? Emekliye promosyon ödemesi detayları haberimizde…

Emeklilere 5.000 TL'lik Cumhuriyet İkramiyesi

Emekliler için kamu bankaları ve özel bankalar emekli promosyon miktarlarını güncellemeye devam ediyor. Ekim ayında hükümetten de emekliye önemli bir müjde geldi. Emekli maaşı alan vatandaşlara 5.000 TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapılacağı duyuruldu. Çalışmayan emeklilere verilecek olan cumhuriyet ikramiyesi Kasım ayının ilk haftasında ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu müjdenin ardından emeklilere yeni ve güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Emekli maaşı alanlara özel duyuru bankalar tarafından yapıldı. 14-22 Ekim arası emeklinin IBAN numarasına en az 8.000 TL'lik ödeme yatacak. 17 milyon emekli başvuru yapmak şartıyla bu ödemeden yararlanabilecek. Peki güncel emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Emekliye En Az 12.000 TL'lik Promosyon Desteği

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank Başta olmak üzere bankalar Emekliye promosyon ödemesi verebilmek adına kolları sıvadı. Özellikle son dönemlerde gündeme gelen emekliye ek zam söylentileri sonrası bankalar arasında rekabet kızışırken emekli promosyon ücretlerine de artış yapıldı. SSK bağ-kur memur emeklisi EYT emeklisi 15 milyon emekli başvuru yapmak ve 3 yıllık taahhüt vermek koşulu ile bankalardan en az 12.000 TL'lik promosyon desteği alabiliyor.

Ödemeler 16-20 Ekim Arası Yapılacak

Emekli promosyon ödemeleri ekim ayı sonuna kadar devam edecek. 16 Ekim'de başvuru yapacak emekliler 20 Ekim tarihinde ödeme alacak. 31 Ekim'e kadar başvuruların açık kalacağı öğrenilirken kasım ayı itibariyle promosyon rakamları değişecek. O sebeple bankalardan emekli promosyonu almak isteyenlerin acele etmesinde fayda var. Yüksek promosyon fırsatları Ekim ayına özel olarak belirlendi. SSK Bağ Kurumu memur emeklisi EYT emeklisi hiç fark etmez. Emekli vatandaşlar başvuru işlemlerini yaparak ekim ayı sonuna kadar ödemeyi cebine koyabilir.

Emekliye Tek Şartla Ödeme Veriliyor

Emekli promosyon ödemeleri tek şarta bağlı olarak veriliyor ve bankadan bankaya değişiyor. SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisinin alacağı promosyon 3 yıllık taahhüt sözleşmesinin imzalanması ile kesinleşiyor. Bankalardan bu promosyon desteğini alabilmek için seçtiğiniz bankanın şubesine giderek ya da mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden başvuru yaparak promosyon anlaşması yapabilirsiniz. Emekli promosyonu 3 gün içinde hesaplara yatıyor. Ayrıca yeni emeklilerde halihazırda emekli olanlarda promosyon desteğinden faydalanabiliyor.