Milyonlara Müjde: Kademeli Emeklilik Torba Yasadan Geçti!

Yeni torba yasa ile 2000-2009 yılları arasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik müjdesi geldi. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar emekli olma hakkı kazanmıştı. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar, kademeli emeklilik beklentisi içindeydi. Nihayet beklenen haber geldi ve torba yasa ile bu beklenti karşılanıyor.

Kademeli emeklilik, belirli yaş ve prim gün sayısına ulaşan sigortalıların kısmi emeklilik hakkı elde etmelerini sağlıyor. Bu sistemle, tam emeklilik yaşını beklemek zorunda kalmadan, çalışanlar daha erken emekli maaşı alabilecekler. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal güvenlik alanında şu anda bir çalışma olmadığını belirterek kısa vadede yeni bir düzenleme yapılmayacağını açıkladı.

EYT'den yararlanamayan kesim, kademeli emeklilik ile daha esnek emeklilik koşulları bekliyor. Yeni düzenleme ile milyonlarca çalışanın yüzü gülecek.