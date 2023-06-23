  • 23 HAZİRAN Cuma 16:59
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Milli Emlak son noktayı koydu! Arsa almak isteyenlere 1 aylık sigara parasına satıyor! İşte detaylar

Milli Emlak, son ilanlarıyla birlikte uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor.

Milli Emlak son noktayı koydu! Arsa almak isteyenlere 1 aylık sigara parasına satıyor! İşte detaylar
Yayın Tarihi : 2023-06-23 11:44

Arsa almak isteyenlere 1 aylık sigara parasına satıyor! Milli Emlak son noktayı koydu! İşte detaylar...  Milli Emlak, son ilanlarıyla birlikte uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Sadece 4 bin TL'si olan vatandaşlar, Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan arsaları satın alma imkanına sahip olacak.

Elektronik ortamda yapılan ihalelerde, teminat tutarının yatırılmasıyla birlikte teklif verilebiliyor. Son dönemde arsa fiyatlarının yükselmesi, Milli Emlak tarafından yapılan ihaleleri daha değerli hale getiriyor. Binlerce farklı arsa da Milli Emlak tarafından satışa sunuluyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Milli Emlak'ın resmi web sitesine girerek ilanların detaylı bilgilerine ulaşabilirler. Satışa çıkarılan arsalardan biri ise şu şekildedir:

  • Tahmin Edilen İhale Bedeli: 4.020 TL
  • Teminat Bedeli: 1.206 TL
  • Uygun Yüzölçümü: 67 m²
  • İhale Tarihi: 19/06/2023
  • İhale Saati: 09:20
  • İhale Yeri: Belirtilmemiş

Satın alma talepleri için vatandaşlar, taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Emlak Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerine dilekçeyle başvurabilirler.

Milli Emlak tarafından sunulan satış ilanları, vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak veya yatırım yapmak için arsa alma fırsatı sunuyor. Detaylı bilgilere ve diğer ilanlara ulaşmak için Milli Emlak'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler
Son dakika… Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde! 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak! Son dakika… Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde! 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak!
İş Bankası flaş duyuru yaptı! İş cep uygulamasından 90 gün ertelemeli 44000 TL ödeme yapılacak İş Bankası flaş duyuru yaptı! İş cep uygulamasından 90 gün ertelemeli 44000 TL ödeme yapılacak
Banka az önce açıklama yaptı! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabı olanlar bayram öncesi para alıyor! Banka az önce açıklama yaptı! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabı olanlar bayram öncesi para alıyor!
Başvuru yapana yalnızca bir kereye mahsus verilecek! Cumartesi Pazar 2 gün boyunca herkese açık! Başvuru yapana yalnızca bir kereye mahsus verilecek! Cumartesi Pazar 2 gün boyunca herkese açık!
Borcunuz varsa yandınız! Asgari ücret zammı sonrası hesap silbaştan: 'O tarihi sakın geçirmeyin!' Borcunuz varsa yandınız! Asgari ücret zammı sonrası hesap silbaştan: 'O tarihi sakın geçirmeyin!'
Para muslukları fora edildi! Emekliye yüzde 35 artı yüzde 20 zam geldi; Hesaplara yatacak tarih açıklandı! Para muslukları fora edildi! Emekliye yüzde 35 artı yüzde 20 zam geldi; Hesaplara yatacak tarih açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?