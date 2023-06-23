Milli Emlak son noktayı koydu! Arsa almak isteyenlere 1 aylık sigara parasına satıyor! İşte detaylar

Arsa almak isteyenlere 1 aylık sigara parasına satıyor! Milli Emlak son noktayı koydu! İşte detaylar... Milli Emlak, son ilanlarıyla birlikte uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Sadece 4 bin TL'si olan vatandaşlar, Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan arsaları satın alma imkanına sahip olacak.

Elektronik ortamda yapılan ihalelerde, teminat tutarının yatırılmasıyla birlikte teklif verilebiliyor. Son dönemde arsa fiyatlarının yükselmesi, Milli Emlak tarafından yapılan ihaleleri daha değerli hale getiriyor. Binlerce farklı arsa da Milli Emlak tarafından satışa sunuluyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Milli Emlak'ın resmi web sitesine girerek ilanların detaylı bilgilerine ulaşabilirler. Satışa çıkarılan arsalardan biri ise şu şekildedir:

Tahmin Edilen İhale Bedeli: 4.020 TL

Teminat Bedeli: 1.206 TL

Uygun Yüzölçümü: 67 m²

İhale Tarihi: 19/06/2023

İhale Saati: 09:20

İhale Yeri: Belirtilmemiş

Satın alma talepleri için vatandaşlar, taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Emlak Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerine dilekçeyle başvurabilirler.

Milli Emlak tarafından sunulan satış ilanları, vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak veya yatırım yapmak için arsa alma fırsatı sunuyor. Detaylı bilgilere ve diğer ilanlara ulaşmak için Milli Emlak'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.