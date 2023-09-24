Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstifa Etti Mi? Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa edip etmediği çokça konuşuldu. Özellikle CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'in Tekin'e yönelik eleştirileri ve bakanın okul çevresindeki hasarlı binalara dair açıklamaları bu iddiaları gündeme getirdi. Peki, Yusuf Tekin görevinden ayrıldı mı? İşte tüm merak edilenler...

CHP'nin Adana milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendi partisinden olmayan belediye başkanlarına yönelik açıklamalarına tepki göstererek, meclise soru önergesi verdi. Ancak en çok merak edilen soru: Yusuf Tekin istifa etti mi?

Yusuf Tekin Görevinden Ayrıldı Mı?

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde çıkan istifa haberleri aylar öncesi CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'in eleştirileri kapsamında yer alan ifadelerde geçmektedir.

Bakan Tekin’in Tartışılan Açıklaması Nedir?

Bakan Tekin, okul çevresindeki hasarlı binalar hakkında, “İnşallah yerel seçimlerde merkezi otoriteyle uyumlu bir belediye başkanı seçildiğinde bu problemleri de çözüme kavuşturacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Dr. Müzeyyen Şevkin bu açıklamayı eleştirerek, “Milli Eğitim Bakanı olarak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemleriniz, makamınıza yakışmamıştır” ifadelerini kullandı.

16 Ağustos 2023'te Adana’da düzenlenen program sonrası, basına verdiği demeçle dikkatleri üzerine çeken Bakan Tekin hakkında, Dr. Şevkin meclise soru önergesi vermişti.

Dr. Şevkin, önergesinde hasarlı okullar ve binalara dair bilgi istedi ve “Devlet kurumlarının vatandaşları ayrıştırmadan, siyasi tercihlerine saygı göstererek hizmet etmesi gerekir” dedi.

Ayrıca Dr. Şevkin, Bakanın ‘otorite’ kelimesini kullanmasını eleştirerek, bu tutumun hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetim ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, hasarlı binaların yıkılıp yıkılmayacağı konusunun Milli Eğitim Bakanlığı'na değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olduğunu vurguladı ve geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük depremdeki kayıpların ardından Bakan Tekin’in bu açıklamalarının çok da duyarlı olmadığını ifade etti.

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in Bakan Tekin’e yönelttiği ve cevaplandırmasını istediği sorular şöyle:

Bu bağlamda

1- Adana’da kaç okul ağır hasarlı, kaç okul orta hasarlı olarak yıkılmayı beklemektedir? Bu okulları isimleriyle açıklar mısınız? Yıkılacak okulların hangileri aynı yere hangileri başka yerlere yapılacaktır? İsim isim açıklar mısınız?

2- Deprem bölgesini oluşturan 11 ‘İl’de kaç okul ağır hasarlı, kaç okul orta hasarlı olarak yıkılıp yeniden yapılmayı beklemektedir? Tüm deprem bölgesindeki ağır ve orta hasarlı okulların isimlerini açıklar mısınız? Deprem bölgesinde yıkılacak okulların hangileri aynı yere hangileri başka yerlere yapılacaktır? İsim isim açıklar mısınız?

3- Adana’daki orta hasarlı okulların yanındaki kaç bağımsız bina orta hasarlıdır?

4- Deprem bölgesini oluşturan 11 ‘İl’deki orta hasarlı okulların yanındaki kaç bağımsız bina orta hasarlıdır?

5- Adana’da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Merkezi otoriteyle uyumlu çalışacak bir belediye başkanı” savıyla neyi kastettiniz?

6- Depremlerde hasarlı binaların yıkılıp yıkılmayacağı konusu Milli Eğitim’in mi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mı sorumluluğundadır?

7- Şubat ayında yaşanan ve 51 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz bunca acıdan sonra yaptığınız bu açıklama insanların hayatını hiçe saymak ve resmen siyasete alet etmek değil midir?

8- Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim biçimi nedir? Türkiye, otoriter bir rejimle mi yönetilmektedir?

9- 2024’teki yerel seçimlere kadar partinize mensup olmayan belediye başkanlarınca yönetilen deprem bölgesindeki şehirlerde hasarlı okul binaları ve bu okulların yanındaki hasarlı bağımsız binalarla ilgili hiçbir işlem yapmayacak mısınız?

10- 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlerde örneğin Adana’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi kazandığı takdirde hasarlı okul binalarına ve bu hasarlı okul binalarının yanındaki hasarlı bağımsız binalara dokunmayıp, insanları ölüme mi terk edeceksiniz?

11- Açıklamanıza göre tüm şehirlerdeki belediyeler partinizden olursa hizmet üretilecek, aksi halde hizmet sunulmayacak mıdır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Açıklar mısınız?

12- Bundan sonraki açıklamalarınızda sorumluluk duygusuyla hareket edecek misiniz? Bakanlığınızın gerektirdiği görevleri yerine getirecek misiniz?

13- İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Kaynak: https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-istifa-mi-etti-chpli-vekilden-flas-soru-h233266.html