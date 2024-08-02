Migros’ta 4 Gün Sürecek Dev İndirim Fırtınası Başladı!

Migros’ta 4 Gün Sürecek Dev İndirim Fırtınası Başladı!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 02-08-2024 00:31

Migros, Ağustos ayının ilk gününde büyük bir indirim kampanyası başlattı. Yüzde 50'ye varan fırsatlarla dolu bu kampanya sadece 4 gün sürecek ve birçok üründe cazip fiyatlar sunulacak. İşte detaylar…

İndirimler Neler?

Migros'ta kırmızı etlerde yüzde 26, tıraş bakım ve deodorant ürünlerinde yüzde 40, duş jelleri ve güneş bakım ürünlerinde ise yüzde 50'ye varan indirimler uygulanacak. Ayrıca, Migros sanal market üzerinden de ekstra indirimlerle alışveriş yapma imkânı sunuluyor.

Öne Çıkan İndirimli Ürünler:

  • Migros Ayçiçek Yağı 5 L: 199,00 TL
  • Migros Tereyağı 1000 G: 279,00 TL
  • Migros Un 5 Kg: 69,00 TL
  • Duru Duş Jeli 440 Ml: 38,98 TL
  • Dove Duş Jeli 450 Ml: 109,75 TL
  • Nivea Sun Bebek SPF50+ Güneş Kremi 200 ml: 494,97 TL
  • Gillette Tıraş Bıçağı 5 Adet: 50,37 TL

Bu büyük fırsatları kaçırmamak için hemen Migros mağazalarına uğrayın veya Migros sanal marketi ziyaret edin. Unutmayın, bu kampanya sadece 4 gün sürecek!

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