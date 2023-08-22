Advert

Migros, BİM-A101 ve ŞOK marketin yapmadığını yaptı! Yüzde 50 indirim kampanyasını başlattı! Evinize kadar geliyor

Yüzde 50 indirim kampanyasını başlattı! Evinize kadar geliyor! Migros, BİM-A101 ve ŞOK marketin yapmadığını yaptı!

Migros, BİM-A101 ve ŞOK marketin yapmadığını yaptı! Yüzde 50 indirim kampanyasını başlattı! Evinize kadar geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 11:51

Gıda fiyatlarındaki ciddi artışlar nedeniyle, birçok kişi market raflarındaki ürün fiyatlarına yakından bakıyor ve kampanyaları değerlendirerek avantajlı alışveriş yapma yollarını araştırıyor. Son zamanlarda, evlerine teslimat hizmeti sunan market zincirleri oldukça popüler hale gelmiş durumda. Bu hizmetler arasında özellikle Migros, uygulama üzerinden sipariş veren müşterilere ek indirimler ve kampanyalar sunarak hem alışverişi kolaylaştırıyor hem de ek avantajlar sağlıyor.

İkinci Üründe %50 İndirim!

Migros, son duyurduğu kampanya ile birlikte birçok üründe %50 indirim fırsatı sunuyor. Sanal markette geçerli olan bu özel kampanya, müşterilere 2. alımda büyük avantaj sağlamayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında, belirli ürünlerde 2. ürünü alan müşterilere %50 indirim yapılacak.

İndirimli Ürünlerden Bazıları:

  • Pınar Süzme Peynir 500 G - İndirimli Fiyat: 83,00 TL
  • Ünal Dilimli Klasik Beyaz Peynir 450 G - İndirimli Fiyat: 119,90 TL
  • İçim Taze Kaşar Peyniri 700 G - İndirimli Fiyat: 172,50 TL
  • Pınar Peynir Süzme Yarım Yağlı 750G - İndirimli Fiyat: 89,00 TL
  • Torku Süzme Peynir 450 G - İndirimli Fiyat: 68,90 TL
  • Pınar Labne 180 G - İndirimli Fiyat: 37,75 TL

Nasıl Katılabilirsiniz?

Migros Sanal Market uygulamasını indirerek bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Sınırlı süre için geçerli olan bu kampanya, ikinci ürünlerde %50 indirim yapma fırsatını sunuyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin sadece uygulamayı indirerek sipariş vermeleri yeterli olacaktır.

Migros'un bu yeni kampanyası, müşterilere ekonomik alışveriş yapma imkanı sunarken aynı zamanda evlerine teslimat hizmeti ile de alışverişi daha pratik hale getiriyor. İndirimli ürünler ve %50'ye varan indirim fırsatlarıyla, vatandaşlar bütçelerini daha etkili bir şekilde yönetme imkanı buluyorlar. Kampanya sınırlı bir süre için geçerli olduğundan, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin acele etmeleri önerilir.

Benzer Haberler
Az önce flaş olarak duyuruldu! SGK 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi verdi! Emekli olma yaşı 45'e düşürüldü Az önce flaş olarak duyuruldu! SGK 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi verdi! Emekli olma yaşı 45'e düşürüldü
Elektrikli Passat Türkiye'de! Aşiretler bayram edecek! İşte fiyatı ve özellikleri Elektrikli Passat Türkiye'de! Aşiretler bayram edecek! İşte fiyatı ve özellikleri
TCKN Sonu 0,2,4,6,8 olanlar 5.097 TL Hak Kazandı! Acilen İBAN'a Bakın TCKN Sonu 0,2,4,6,8 olanlar 5.097 TL Hak Kazandı! Acilen İBAN'a Bakın
Nissan Qashqai fiyatları şaşkına çevirdi! Herkes SUV alacak! Nissan Qashqai fiyatları şaşkına çevirdi! Herkes SUV alacak!
Volkswagen T-Cross fiyatları vatandaşı şaşkına çevirdi! Dacia parasına Volkswagen alıyorsunuz! Volkswagen T-Cross fiyatları vatandaşı şaşkına çevirdi! Dacia parasına Volkswagen alıyorsunuz!
Renault Megane Sedan fiyatları çok düştü! Bu son şans! Kaçıran bin pişman olur! Renault Megane Sedan fiyatları çok düştü! Bu son şans! Kaçıran bin pişman olur!
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin