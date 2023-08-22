Migros, BİM-A101 ve ŞOK marketin yapmadığını yaptı! Yüzde 50 indirim kampanyasını başlattı! Evinize kadar geliyor

Gıda fiyatlarındaki ciddi artışlar nedeniyle, birçok kişi market raflarındaki ürün fiyatlarına yakından bakıyor ve kampanyaları değerlendirerek avantajlı alışveriş yapma yollarını araştırıyor. Son zamanlarda, evlerine teslimat hizmeti sunan market zincirleri oldukça popüler hale gelmiş durumda. Bu hizmetler arasında özellikle Migros, uygulama üzerinden sipariş veren müşterilere ek indirimler ve kampanyalar sunarak hem alışverişi kolaylaştırıyor hem de ek avantajlar sağlıyor.

İkinci Üründe %50 İndirim!

Migros, son duyurduğu kampanya ile birlikte birçok üründe %50 indirim fırsatı sunuyor. Sanal markette geçerli olan bu özel kampanya, müşterilere 2. alımda büyük avantaj sağlamayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında, belirli ürünlerde 2. ürünü alan müşterilere %50 indirim yapılacak.

İndirimli Ürünlerden Bazıları:

Pınar Süzme Peynir 500 G - İndirimli Fiyat: 83,00 TL

Ünal Dilimli Klasik Beyaz Peynir 450 G - İndirimli Fiyat: 119,90 TL

İçim Taze Kaşar Peyniri 700 G - İndirimli Fiyat: 172,50 TL

Pınar Peynir Süzme Yarım Yağlı 750G - İndirimli Fiyat: 89,00 TL

Torku Süzme Peynir 450 G - İndirimli Fiyat: 68,90 TL

Pınar Labne 180 G - İndirimli Fiyat: 37,75 TL

Nasıl Katılabilirsiniz?

Migros Sanal Market uygulamasını indirerek bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Sınırlı süre için geçerli olan bu kampanya, ikinci ürünlerde %50 indirim yapma fırsatını sunuyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin sadece uygulamayı indirerek sipariş vermeleri yeterli olacaktır.

Migros'un bu yeni kampanyası, müşterilere ekonomik alışveriş yapma imkanı sunarken aynı zamanda evlerine teslimat hizmeti ile de alışverişi daha pratik hale getiriyor. İndirimli ürünler ve %50'ye varan indirim fırsatlarıyla, vatandaşlar bütçelerini daha etkili bir şekilde yönetme imkanı buluyorlar. Kampanya sınırlı bir süre için geçerli olduğundan, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin acele etmeleri önerilir.