Meyra, Göcek'te deniz ve güneşin keyfini sürüyor!

Meyra, Göcek'te ailesi ve çocukları ile yazın son demlerini keyfini doyasıya çıkarıyor. 

Meyra, Göcek'te deniz ve güneşin keyfini sürüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2024 17:54

Sevilen şarkıcı Meyra, “Ağladın Ya”, “Karar Bize Ait” ve “Aşklayalım” gibi unutulmaz şarkılarının ardından hayranlarına geçtiğimiz ay güzel bir sürprizle geri döndü. Ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis'in hit şarkısı “Esi Rotas”, Sinan Akçıl'ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumladı.

Yeni şarkısı “Üşümesin” ile uzun bir aradan sonra güzel bir çıkış yakalayan Meyra’nın hem tarzında hem de imajında ciddi bir yenilikle karşımıza çıkmaya devam ediyor. 

 

Hafta sonu Göcek'te ailesi ve çocukları ile yazın son demlerini keyfini doyasıya çıkarıyor. 

Çocukları ile bol bol denize girip sörf yapan Meyra sahne çalışmaları öncesi bol bol enerji depoladı.

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