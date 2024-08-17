Mevduat Faiz Oranları Yükseldi: 1 Milyon TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Merkez Bankası’nın sıkı para politikalarıyla beraber bankalardaki mevduat faiz oranları yeniden güncellendi. Son verilere göre, 1 aya kadar vadede faiz oranı %53.89, 3 aya kadar vadede %58.47, 6 ay vadede %51.45, 1 yıl vadede ise %54.18 oldu. Uzun vadede ise faiz oranı %41.88 olarak belirlendi.

1 milyon TL’lik mevduatın aylık net getirisi ise 38 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların artık yeterli TL rezervine ulaştığını ve faiz oranlarının dengelenmeye başladığını belirtiyor. Yıl sonunda küçük bir faiz indirimi yapılabileceği öngörülürken, asıl büyük indirimlerin gelecek yıl kademeli olarak gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Faizlerin şu an zirve yaptığı bu dönemde, yıllık vade belirlemek yatırımcılar için daha kazançlı olabilir. Mevduat faiz oranlarının önümüzdeki yıl bir miktar düşmesi bekleniyor.