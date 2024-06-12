MEVDUAT FAİZ ORANLARI Değişti! Aylık Getiri Asgari Ücreti Geçti! Daha Da Artacak!

Son Merkez Bankası faiz kararlarının ardından yatırımcılar, dalgalı piyasalardan uzak durarak güvenli liman arayışına girdiler. Bankaların sunmuş olduğu mevduat hesapları ise bu arayışın ana noktası haline geldi. Yüksek faiz oranları ve güvence sunan bu hesaplar, birçok kişinin tercih sebebi haline geldi. Son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yatırım araçlarının dalgalı seyri, birçok yatırımcıyı panik içerisine soktu. Ancak mevduat hesaplarıyla aylık düzenli kazanç elde etmek isteyenlerin sayısı ise hızla artıyor. Şimdi gelin, güvenilir bankaların sunmuş olduğu mevduat hesaplarının detaylarına birlikte göz atalım.

Mevduat Hesaplarında Son Durum:

Bankaların sunmuş olduğu mevduat hesapları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte güvenilir bankaların sunduğu mevduat hesaplarının faiz oranları ve kazançları:

ING Bank: Güven ve Yüksek Getiri

ING Bank, uzun süredir en yüksek faiz oranını sunan bankalar arasında yer alıyor. 550 bin TL için 32 günlük hesapla %53 faiz oranı sunan ING Bank, yatırımcılara 23.574,86 TL kazanç sağlıyor. 32 günün sonunda hesaptaki para 573.574,86 TL'ye ulaşıyor.

Akbank: Güvenilir Tercihlerden Birisi

Akbank, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %50 faiz oranıyla dikkat çekiyor. 550 bin TL için hesaplanan getiri ise 22.240,44 TL olarak belirlenmiş.

Vakıfbank: İstikrarlı ve Kazançlı

Vakıfbank, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %48 faiz oranı sunuyor. 550 bin TL için hesaplanan getiri ise 21.350,82 TL olarak açıklanmış.

Denizbank: Güvenilir ve Yüksek Getiri

Denizbank, 550 bin TL için 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %49 faiz oranı sunuyor. Bu da yatırımcılara 21.795,63 TL kazanç sağlıyor.

Yapı Kredi ve Garanti BBVA: Seçenekler Arasında

Yapı Kredi ve Garanti BBVA, her ikisi de 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %48 faiz oranı sunuyor. Bu da yatırımcılara 21.350,82 TL getiri sağlıyor.

Odeabank: Yüksek Getiri Sunan Alternatiflerden

Odeabank, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %52 faiz oranı sunuyor ve yatırımcılara 23.130,05 TL kazanç sağlıyor.

1 Milyon TL İçin Güvenli Limanlar:

Büyük yatırımcılar için de mevduat hesapları güvenli limanlar sunuyor. İşte 1 milyon TL için sunulan faiz oranları ve kazançlar:

ING Bank (Standart Vadeli Hesap): %53 faiz oranıyla 1 milyon TL için 42.863,39 TL net getiri ve vade sonunda 1.042.863,39 TL.

Fibabanka (Kiraz Hesap): %51 faiz oranıyla 1 milyon TL için 41.245,9 TL net getiri ve vade sonunda 1.041.245,9 TL.

N Kolay (N Kolay Bono): %50 faiz oranıyla 1 milyon TL için 40.437,16 TL net getiri ve vade sonunda 1.040.437,16 TL.

Yapı Kredi (Dönüşüm Hesabı TL): %49 faiz oranıyla 1 milyon TL için 39.628,42 TL net getiri ve vade sonunda 1.039.628,42 TL.

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %49 faiz oranıyla 1 milyon TL için 39.628,42 TL net getiri ve vade sonunda 1.039.628,42 TL.

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı): %43 faiz oranıyla 1 milyon TL için 34.775,96 TL net getiri ve vade sonunda 1.034.775,96 TL.