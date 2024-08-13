Meteoroloji Uyardı! En Sıcak Günler Başlıyor! Bunalacaksınız!

Meteoroloji Uyardı! En Sıcak Günler Başlıyor! Bunalacaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 15:28

Türkiye'de Ağustos Sıcakları Artıyor: Yağış Beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artacağını açıkladı. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. İç kesimlerde ise hafta ortasında gece sıcaklıklarının normallerin altına düşmesi bekleniyor. Özellikle kuzeydoğu bölgeler, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla serinleyecek.

Acar, ağustos ayı boyunca güneybatı kesimlerde Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika sıcaklarının etkili olacağını belirtti. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Ankara'da sıcaklık 35 dereceye, İzmir'de bazı bölgelerde 40 dereceye ulaşacak. İstanbul'da ise nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artabilir.

Uzmanlar, önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'nin kurak ve sıcak bir hava dalgasının etkisinde kalacağını öngörüyor.

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