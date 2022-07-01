Meryem Uzerli'nin partneri belli oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Meryem Uzerli, 'Ru' isimli diziyle geri dönüyor. Sevenlerinin karşısına çıkacağı için oldukça heyecanlı olan güzel oyuncunun yeni projesiyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı.



Meryem Uzerli'nin başrolünü oynayacağı Ru, Urla’da çekilecek. Senaryosu çok beğenilen dizide hayallerinin peşinden gidip restoran açan ve eşinin ihanetiyle sarsılan Reyan adlı bir kadına hayat verecek olan Meryem Uzerli, dizide yaşça genç biriyle aşk yaşayacak.

BİRBİRİNDEN USTA OYUNCULAR ROL ALACAK

Uzer karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olacağı merak konusuydu. Rol, Burak Berkay Akgül’ün oldu. Akgül “Ru” da annesi kanser hastası, üstün zekalı bir gence hayat verecek. Yakında çekimleri başlayacak dizide Şevval Sam, Emre Karayel, Derya Alabora, Zafer Algöz ve Hira Koyuncuoğlu gibi ünlü isimler rol alacak.