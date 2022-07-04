Merve Oflaz ile Allan Hakko tatil sezonunu açtı!

Merve Oflaz-Allan Hakko çifti Bodrum'da tatil yapıyor. Aşıklar önceki gün Cennet Koyu'ndaydı. Merve Oflaz gün boyunca elektirikli sörf tahtası üzerinde eğlenceli anlar yaşadı.





Daha sonra tekneye çıkmakta zorlanan güzel oyuncunun yardımına sevgilisi koştu. Hakko sevgilisini elinden tutarak bota çıkardı. Ünlü çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

"AİLELERİMİZ TANIŞTI"

Öte yandan Merve Oflaz, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin haklarında çıkan 'ayrılık' haberleriyle ilgili soru soru sorması üzerine açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü isim, "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız." diyerek, ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyalini vermişti.

"TOTEM YAPTIM, SÖYLEYEMEM"

Kendisine zaman ayıracağını da belirten Oflaz, "Bir süre setlere ara verip, dinleneceğim. Başka bir iş yapacağım ama totem yaptım. Bununla ilgili detay veremem." diyerek, gülümsemişti.