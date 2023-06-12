Merve Kült filminin yıldızı Ozan Dolunay ekranlara Dilek Taşı dizisiyle dönüyor!

Zalim İstanbul dizisiyle 3 sezon ekranlarda fırtınalar estiren ve dijital medyalar haricinde hiç bir televizyon kanalına dizi çekmeyen Ozan Dolunay tekrardan ekranlara dönüyor. Ozan Dolunay Kanal D ekranlarında merakla beklenen yeni bir dizisiyle hayranlarına kavuşmayı bekliyor. Ozan Dolunay'ın yeni dizisi ve detayları belli oldu!

Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. İsmi sır gibi saklanan ve geçtiğimiz günlerde isminin Dilek Taşı olacağı kesinleşen yeni diziye sürpriz bir başrol geliyor. OZan Dolunay Dilek Taşı dizisinde rol alacak.

Dilek Taşı'na yeni bir başrol!

Kadrosunda Hazal Subaşı gibi genç bir yıldız, Salih Bademci, Özge Özberk ve Teoman Kumbarcıbaşı gibi yıldız isimlerin yanına usta isim Perihan Savaş'ı da dahil eden Dilek Taşı dizisi transfere doymuyor. Bugün Ozan Dolunay'ın Dilek Taşı kadrosuna katıldığı öğrenildi.

En son Netflix'te Merve Kült isimli filmde başrol oynayan, Lise Devriyesi, Zalim İstanbul ve Misafir dizileriyle de göz doluduran ünlü oyuncu özellikle Netflix'te yayınlanan Merve Kült filmiyle trendlerden düşmüyordu.

Ozan Dolunay'ın Dilek Taşı dizisinde Figen'in minübüs şoförlüğü yapan sözlüsü Kenan rolünü canlandıracağı kesinleşti. Dilek Taşı dizinini erkek başrolü Ozan Dolunay oldu diyebiliriz.

Dilek Taşı yakında Kanal D'de

Ağustos ayının sonunda sete çıkması beklenen Dilek Taşı dizisi yeni sezon başlangıcı olan Eylül ayında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.