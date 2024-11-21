Merve Boluğur'dan samimi açıklamalar: 'Bir oğlum istiyorum'

Merve Boluğur, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Merve Boluğur'dan samimi açıklamalar: 'Bir oğlum istiyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2024 12:00

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabında yaptığı soru-cevap etkinliğiyle takipçileriyle içten ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi. Hayranlarından gelen sorulara samimi ve esprili yanıtlar veren Boluğur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir takipçisinin “Evlilik düşünüyor musun?” sorusuna, “Bir oğlum olsun çok istiyorum. İnşallah nasip olur.” cevabını veren 37 yaşındaki oyuncu, aile kurma hayalini bir kez daha dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda da benzer şekilde “Çok mutlu bir yuvam olsun, bir tane çocuğum olsun istedim” sözleriyle gündeme gelen Boluğur, bu hayalini sık sık vurguluyor.

Bir başka takipçisinin “Eğer oyuncu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin?” sorusuna ise esprili bir şekilde “Hiçbir şey, para yerdim. Hobi olarak psikoloji okurdum.” yanıtını verdi. Oyuncunun bu cevapları takipçileri arasında gülümsemelere neden oldu.

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