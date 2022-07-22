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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur'dan kişi başı 2500 TL'lik konser açıklaması

Müzik kariyerine hızlı başlayan Merve Boluğur ilk olarak Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olmuş ve bir şarkı seslendirmişti. Ünlü isim gelen bir teklif üzerine Nişantaşı'nda bir mekanda dün ilk kez tek başına performans sergiledi. Boluğur'un sahne alacağı mekana giriş ücretinin kişi başı 2500 TL olacağı iddiası ise gün boyu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Merve Boluğur'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Merve Boluğur'dan kişi başı 2500 TL'lik konser açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2022 14:51

Yıldız Tilbe'nin sahnesinda şarkı söyledikten sonra sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan ünlü isim, hevesinin kırılmadığını, aksine ilk kez bir mekanda sahne alacağını açıklamıştı. Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Boluğur, önceki akşam ilk kez sahneye çıktı. Nişantaşı'nda bir mekanda performans sergileyen Boluğur'un makyajı, saçları ve sahne kıyafeti dikkat çekti.

 

"ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM, DJ'LİK YAPACAĞIM"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, "Bu akşam çok heyecanlıyım. Bu benim ilk sahnem" dedi. "Sizleri dinleyeme gelenlere nasıl bir repartüar hazırladınız?" sorusuna, "Bu akşam şarkı söylemeyeceğim. Burada Dj'lik performansı sergileyeme geldim" yanıtını verdi.

 

"MEKANA GİRİŞLER İKi BİN 500 DEĞİL, ÜCRETSİZ"

Merve Boluğur, "Sahne alacağı mekandaki kişi başı giriş ücretinin 2 bin 500 TL olacağı" iddiası hakkında şöyle konuştu:

"Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan. Mekana giriş ücreti alınmıyor. Zaten işletmecimiz, bu gecce için çok emek verdi. Girişiler tamamen ücretsiz."

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