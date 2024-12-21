Merve Boluğur’dan gizemli yanıt: “İsmi senelerdir hazır”

Sosyal medyada sık sık takipçileriyle dertleşen ve samimi yanıtlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, bu kez bir isim sorusuyla gündeme geldi. Bir takipçisinin, “Erkek çocuğun olursa ismini ne koyarsın?” sorusuna yanıt veren Boluğur, gizemli bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, “İsmi senelerdir hazır. Kendisine kitap bile almışlığım var, kısmet bu işler. Bana özel kalsın,” diyerek hem merak uyandırdı hem de bu konunun kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Boluğur’un bu açıklaması, takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada farklı tahminlere yol açtı. Yıldız oyuncunun hayatındaki bu özel ayrıntıyı ne zaman paylaşacağı ise şimdiden merak konusu.