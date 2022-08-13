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Merve Boluğur'dan gazetecilere 'Sessiz' tepki!

Merve Boluğur'un 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç; geçtiğimiz günlerde kendisine gelen tepkilere Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla karşılık vermişti. Fakat Dalkılıç'ın paylaşımı Boluğur'u sinirlendirmiş, güzel yıldız eski eşine çok sert bir cevap vermişti. Boluğur, sonraki gün de bir AVM'de yeni sevgilisi Mert Aydın'la görüntülenmiş; kendisine eski eşini soran gazetecilerle tartışma yaşamıştı. Önceki gün Etiler'de kameralara yansıyan ünlü isim, tartışma sonrası muhabirlerle konuşmak istemedi. 

Merve Boluğur'dan gazetecilere 'Sessiz' tepki!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2022 10:14

Merve Boluğur'e eski eşi Murat Dalkılıç'ın yaptığı açıklama sinirlendirmişti ve güzel isim çok sert bir açıklama yapmış, "Bu kaçıncı şov koçum!" diyerek eski eşine ayar vermişti. Bu açıklamadan bir gün sonra ise yeni sevgilisi ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Boluğur'a magazin gazetecileri bu konuyu sormuştu. Fakat güzel isim bu soruları da sinirlenince gazetecilerle küçük bir tartışma yaşamıştı.
 


"KÜSTÜNÜZ MÜ BİZE?"

Boluğur, tüm bu yaşananlardan sonra önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Telefonu ile ilgilenen güzel, basın mensuplarını görünce istifini bozmadan telefonu ile uğraşmaya devam etti.

Gazetecilerle yaşadığı gerginliğin ardından Boluğur, bu kez kendisine sorulan sorulara cevap vermek istemedi. Güzel oyuncu, muhabirlerin “Küstünüz mü bize?” sorusuna da yanıt vermeyerek; alışveriş merkezinde yürümeye devam edip telefonu ile ilgilendi.

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