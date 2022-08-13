Merve Boluğur'dan gazetecilere 'Sessiz' tepki!

Merve Boluğur'e eski eşi Murat Dalkılıç'ın yaptığı açıklama sinirlendirmişti ve güzel isim çok sert bir açıklama yapmış, "Bu kaçıncı şov koçum!" diyerek eski eşine ayar vermişti. Bu açıklamadan bir gün sonra ise yeni sevgilisi ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Boluğur'a magazin gazetecileri bu konuyu sormuştu. Fakat güzel isim bu soruları da sinirlenince gazetecilerle küçük bir tartışma yaşamıştı.





"KÜSTÜNÜZ MÜ BİZE?"

Boluğur, tüm bu yaşananlardan sonra önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Telefonu ile ilgilenen güzel, basın mensuplarını görünce istifini bozmadan telefonu ile uğraşmaya devam etti.

Gazetecilerle yaşadığı gerginliğin ardından Boluğur, bu kez kendisine sorulan sorulara cevap vermek istemedi. Güzel oyuncu, muhabirlerin “Küstünüz mü bize?” sorusuna da yanıt vermeyerek; alışveriş merkezinde yürümeye devam edip telefonu ile ilgilendi.