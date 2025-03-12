Merve Boluğur'a olay yorum: 'Abla korktum gece gece'

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Merve Boluğur, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Ünlü oyuncu, gece saatlerinde yayınladığı cesur makyajıyla dikkat çekti.

Boluğur’un sıra dışı tarzıyla verdiği pozu gören takipçileri adeta ikiye bölündü. Kimi oyuncunun bu halini beğenirken, kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü isme gelen yorumlar arasında, “Abla korktum bir an gece gece” diyenler de vardı, “Dizilerde görmek istiyoruz” diyerek onu tekrar ekranlarda görmek isteyenler de…

Sosyal medya kullanıcıları, Merve Boluğur’un bu dikkat çeken paylaşımı hakkında farklı görüşler dile getirirken, ünlü oyuncunun kendine has tarzını korumaya devam ettiği görüldü. Bakalım, Boluğur’un bu paylaşımı sonrası yeni projelerle ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu olacak mı?