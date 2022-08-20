Merve Boluğur ve Mert Aydın aşka geldi: "Kocam..."

Şimdilerde ilişkilerine dolu dizgin devam eden Merve Boluğur-Mert Aydın çiften yeni bir aşk pozu geldi. Güzel oyuncuya sarıldığı, siyah beyaz bir fotoğrafı 35.3 bin takipçisi bulunan Instagram hesabına yükleyen DJ Mert Aydın, paylaşımına "İlk ve son aşkımsın" diye yazdı.

Merve Boluğur da buna kayıtsız kalamayarak, sevgilisine; "Kocam" ve "Jelibonum" diyerek seslendi.

İkilinin kısa sürede gündem olan bu karesine, takipçileri; "Hemen nikah", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Yaş kaç bilmiyorum ama ilk aşk için biraz geç olmamış mı?" gibi yorumlar yaptı.