Merve Boluğur: Sesimle oynanmış abartıldı biraz

Piyasa çıkardığı 'Şşşşşştttt' adlı şarkısıyla çok konuşulan Merve Boluğur, önceki gün bir AVM'de aranjörü Mert Aydın ile baş başa yemek yedi. AVM'den ayrı ayrı çıkan ikiliden Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.



Tatilden geldiğini ve müzik çalışmalarına hız verdiğini belirten Boluğur ünlü isim, "Bugün aranjörüm ve aynı zamanda iş yaptığım Mert Aydın'la görüştük. Yeni bir şarkı daha yapacağız inşallah. Hazırlıklar başlayacak" dedi.

Geçen haftalarda Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan ve “Şşşşttt” adlı şarkısını ilk kez canlı seslendiren Boluğur eleştirilere de yanıt verdi. Boluğur, olumsuz yorumlar için “Çok da fifi. Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan kendi hayallerimi gerçekleştirmek” dedikten sonra sesiyle oynandığını iddia etti:

“Özgüvenli biriyim. Orada sesimle biraz oynanmış bence. Normalde de beğeniyorum sesimin rengini. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Yıldız Tilbe’nin sahnesine çıkıyor olmak, benim için gurur verici. Onun şarkımla ilgili yorumunu duymadım.”

"SAÇMA GELİYOR BAZI ŞEYLER"

Boluğur kendisine gelen tepkilerden sonra vermiş olduğu cevap ile ilgili ise, "Normalde ben sessizliğimi korurum, açıklama yapmayı seven bir insan değilim. Hayatta önemli olan şey, bir üretim yapmaktır. Ortaya koymaktır ve hayallerini gerçekleştirmektir, hep buna inandım. İster istemez ilk defa içimi dökesim geldi. Yani saçma geliyor çünkü bazı şeyler. Burada bir iş var, tabii ki dediğim gibi beğenmeyen olabilir, gayet olası bir şey. İnsanların sadece buna yönelip alaşağı etme ve böyle bir kötü bir kafaya sahip olmaları biraz üzücü geliyor" şeklinde konuştu.

"ARTIK OYUNCULUK YAPMAYACAĞIM"

Boluğur artık oyunculuk yapmayacağını da açıkladı: “Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Müzik beni çok heyecanlandırdı. Kalbim ‘bunu yap’ diyor. O yüzden oradan devam edeceğim.”