Merve Boluğur şarkı çıkardı!

Merve Boluğur, 'Şşşşttt' şarkısı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Boluğur, sözlerini kendisinin yazdığı, aranjesini Mert Aydın'ın yaptığı yeni şarkısını Instagram'da yayınladı ve şu notu düştü:

"Sözler: 'Şşşşttt' benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca. Piişşşt kendine gelememişssin ölüyorsun anlasana. Acıttığın 'geçmiş' artık koymaz ki bana. Kimse kesmez seni hadi gölgelerde ara. Tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanına:) Hadi dizginle beni birleştir, al aşk işte bu doya doya. Senin kalbini alacağım istediğimde de çıkarıp oynayacağım. Rap kısmı her yanımız ateş alanı. O duygu bizi tutsak etti içine. Bir ben senden geçir kendinden. Duvarlar aşk diye haykırıyor. Tutkuları boylayalım arzular örtüstüğünde. Sesler çığlıkları alt etsin. Tenler birbirini ölesiye sevsin."

Boluğur'a sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.