Merve Boluğur, 'Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?' sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Merve Boluğur’dan ‘Yara Bandı’ Açıklaması: İnce Detaylar Çok Şey Anlatır!

Merve Boluğur, 'Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?' sorusuna bakın ne yanıt verdi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2025 10:51

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam eden Merve Boluğur, takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğiyle yine gündem oldu. Ünlü isim, bir erkekte en çok dikkat ettiği özelliği açıklarken ilginç bir benzetme yaptı.

Takipçilerinden gelen “Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?” sorusuna Boluğur, geçmişte yaşadığı bir anıyı örnek göstererek yanıt verdi. “Bir gün dizimde ufak bir yara olmuştu. Bir hastane ziyaretindeydim. Yara bandım eskimişti... Bunu fark edip hemşireden yara bandı istenmişti... Böyle ince detaylar çok ipucu verir.” sözleriyle, dikkatli ve düşünceli erkeklerin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, her zaman siyah kıyafetlerle görmeye alışkın olduğumuz ünlü isme, “Neden hep siyah giyiyorsun?” sorusu da yöneltildi. Boluğur, bu soruya “O benim rafine zevkim. Kendimi dışa vurumum. Başka renkte o kadar iyi hissetmiyorum.” diyerek, siyah rengin kendisi için bir tarz meselesi olduğunu dile getirdi.

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