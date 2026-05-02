Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan İlk Aşk Pozu: "Her Şey Yolunda!"

Mert Yazıcıoğlu ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ilk kez birlikte görüntülendi! "İlişkimiz süper gidiyor" diyen çiftten tatil müjdesi geldi.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan İlk Aşk Pozu:
Yayın Tarihi : 02-05-2026 09:59

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Mert Yazıcıoğlu, özel hayatındaki sessizliğini bozarak yeni sevgilisi Zeynep Artukmaç ile ilk kez el ele objektiflere yansıdı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu olan Zeynep Artukmaç ile bir süredir birlikte olan Yazıcıoğlu, Etiler’de gerçekleştirdikleri romantik akşam yemeği sonrası samimi açıklamalarda bulundu.

İlk Kez Yan Yana: "Siz Denk Getiremiyorsunuz"

Bugüne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk kez birlikte basın mensuplarına poz verdi. Zeynep Artukmaç’ın kameralardan kaçtığı yönündeki iddialara esprili bir dille yanıt veren Mert Yazıcıoğlu, "Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba" diyerek durumu ti’ye aldı. Çiftin uyumlu ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

İlişkide Her Şey Yolunda

İlişkilerinin gidişatı hakkında sorulan sorulara mutlulukla yanıt veren ikiliden Yazıcıoğlu, "Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor" dedi. Zeynep Artukmaç da ünlü oyuncuya katılarak "Her şey süper" ifadesini kullandı. Çiftin bu samimi tavırları, sosyal medyada hayranlarından büyük ilgi gördü.

Yaz Planı: Baş Başa Tatil

Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye hazırlanan Mert Yazıcıoğlu, yaz planlarını da paylaştı. Sevgilisiyle birlikte tatil yapacaklarını müjdeleyen oyuncu, "Tabii ki beraber baş başa bir tatil yaparız" sözleriyle yaz rotasını aşk tatiline çevireceklerini belirtti.

Projenin Finali Hakkında Konuştu

Başrolünü üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin beklenen reytinglere ulaşamaması nedeniyle 26. bölümde final yapacak olması hakkında da ilk kez konuşan Yazıcıoğlu, profesyonel bir duruş sergiledi. Sektördeki değişkenlere vurgu yapan oyuncu şunları söyledi:

"Bu işlerin çok parametresi var, kısmet diyelim. Böyle uygun görülmüş. Ben çok güzel zamanlar geçirdim. At binmeyi de çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum."

