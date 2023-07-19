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Mert Ramazan Demir'in acı günü: Kalbi durdu!

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Mert Ramazan Demir'in yeğeni hayatını kaybetti.

Mert Ramazan Demir'in acı günü: Kalbi durdu!
Yayın Tarihi : 2023-07-19 14:56

Türkiye'nin sevilen dizi oyuncularından Mert Ramazan Demir'in ağabeyi ve yengesi, bebeklerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ünlü oyuncu, "Yalı Çapkını" ve "Şahmaran" gibi dizilerdeki başarılı performansıyla tanınıyordu ancak şimdi ailesinin başına gelen üzücü olayla derin bir acı içinde.

Mert Ramazan Demir'in ağabeyi ve Instagram hesabından paylaşımda bulunan yengesi Şebnem Demir, birkaç gün önce bebek müjdesiyle sevinç dolu bir haber paylaşmıştı. Ancak ne yazık ki, bebeklerinin kalbinin durduğu haberini alarak büyük bir travma yaşadılar. Demir ailesi, sosyal medya aracılığıyla bu acı haberi sevenleriyle paylaştı.

Şebnem Demir, Instagram hesabında şu duygusal açıklamayı yaptı: "Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız."

Bu üzücü haber, Mert Ramazan Demir'in hayranlarını ve sevenlerini de derinden üzdü. Sosyal medya üzerinden oyuncuya ve ailesine destek mesajları yağıyor. Demir'in, bu zor dönemde sevdikleriyle birlikte olacağı ve desteklerin gücüyle ayakta durmaya çalışacağı belirtiliyor.

 

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