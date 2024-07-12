Mert Ramazan Demir “Metruk Adam” filminde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yalı Çapkını” dizisinin Ferit’i olarak tanınan Mert Ramazan Demir, OGM Pictures’ın yeni filmi “Metruk Adam” ile beyaz perdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Her yaz olduğu gibi bu yaz da detoks kampına giden Demir, sevgilisi Afra Saraçoğlu ile İspanya’da geçirdiği tatilin ardından moral depoladı. Dizi çekimlerinin 3. sezonu öncesinde, Demir bir süredir konuşulan sinema filmi için sete çıkacak.

Filmin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı oturacak. “Metruk Adam” olarak anılan bu yeni projede, haksızlığa uğramış bir adamın duygusal hikâyesi anlatılacak. Senaryosu Murat Uyurkulak ve Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınan filmin, geçmiş sahneleri için Mert Ramazan Demir’e benzeyen bir çocuk oyuncu aranıyor.

Demir’in yer alacağı bu yeni film, hem oyuncunun kariyerine yeni bir soluk getirecek hem de izleyicilere etkileyici bir hikâye sunacak. “Metruk Adam”ın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor ve film, sinemaseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.