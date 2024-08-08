Mert Çodur'dan yeni tekli; "Zalim"

Modern pop'u nostaljik synth'ler ile harmanlamasıyla tanıdığımız Mert Çodur son dönem pop müziğin en heyecan veren isimlerinden biri. Hareketli ritmi ve ilk dinleyişte bile akıllara kazınan nakaratı ile Zalim müzikseverlerle buluştu.
Mert Çodur’un “Zalim” adlı yeni single çalışması Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!
Şarkı Sözleri
Zalim, kaderime yazılısın harbi
Nefesimi kesiyo huzurun
Akıl tutulması şu bedenin
Belini sarmaktan
Zehrini aldım ya
Kopamam aşkından
Artık çıktı ok yaydan
Saçına bi' yıldız düşüyo'
Gözlerinin içi gülüyo'
Gecenin köründe bi ışık
Dudakların parlıyo'
Zalim, kaderime yazılısın harbi
Nefesimi kesiyo' huzurun
Akıl tutulması şu bedenin
Zalim, kaderime yazılısın harbi
Nefesimi kesiyo' huzurun
Sen en kurak çölün çiçeğisin
Bebeğim buldum ya seni,
Nasıl da çaldın kalbimi
İlk geceden belliydi
Toz oldu senden öncesi
Nehir gibi akıyo zaman
Ömür boyu sürecek inan
Mümkün değil sana doyamam
Gökyüzüne varmadan
Zalim, kaderime yazılısın harbi
Nefesimi kesiyo huzurun
Akıl tutulması şu bedenin
Zalim, kaderime yazılısın harbi
Nefesimi kesiyo huzurun
Sen en kurak çölün çiçeğisin