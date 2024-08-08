Mert Çodur'dan yeni tekli; "Zalim"

Modern pop'u nostaljik synth'ler ile harmanlamasıyla tanıdığımız Mert Çodur son dönem pop müziğin en heyecan veren isimlerinden biri. Hareketli ritmi ve ilk dinleyişte bile akıllara kazınan nakaratı ile Zalim müzikseverlerle buluştu.

Mert Çodur’un “Zalim” adlı yeni single çalışması Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!





Şarkı Sözleri

Zalim, kaderime yazılısın harbi

Nefesimi kesiyo huzurun

Akıl tutulması şu bedenin

Belini sarmaktan

Zehrini aldım ya

Kopamam aşkından

Artık çıktı ok yaydan

Saçına bi' yıldız düşüyo'

Gözlerinin içi gülüyo'

Gecenin köründe bi ışık

Dudakların parlıyo'

Zalim, kaderime yazılısın harbi

Nefesimi kesiyo' huzurun

Akıl tutulması şu bedenin

Zalim, kaderime yazılısın harbi

Nefesimi kesiyo' huzurun

Sen en kurak çölün çiçeğisin

Bebeğim buldum ya seni,

Nasıl da çaldın kalbimi

İlk geceden belliydi

Toz oldu senden öncesi

Nehir gibi akıyo zaman

Ömür boyu sürecek inan

Mümkün değil sana doyamam

Gökyüzüne varmadan

Zalim, kaderime yazılısın harbi

Nefesimi kesiyo huzurun

Akıl tutulması şu bedenin

Zalim, kaderime yazılısın harbi

Nefesimi kesiyo huzurun

Sen en kurak çölün çiçeğisin