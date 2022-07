Mert Berkay'dan "Haykırdım"

İskender Paydaş'ın aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü yaptığı genç yetenek Mert Berkay' ın single'ı "HAYKIRDIM" yaza damgasını vuracak. Projenin konsept danışmanlığı uluslararası bir çok projede imzası olan tasarımcı Sedef Çalarkan'a ait. Mert Berkay 3 yaşından beri sahip olduğu yeteneğini Amerika 'da aldığı eğitimlerle genç yaşında zirveye taşımaya ve Dünya' nın kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Klibin yapımcılığı Momos film trafından 150 kişilik ekiple gerçekleştirildi. Yönetmenliğini ise genç kuşağın temsilcilerinden The away days grubunun solisti Can Özen üstlendi.