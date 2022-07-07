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Gecce Magazin Haberleri

Mert Berkay'dan "Haykırdım"

Mert Berkay'dan
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 07-07-2022 17:59

 

İskender Paydaş'ın aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü yaptığı genç yetenek Mert Berkay' ın single'ı "HAYKIRDIM" yaza damgasını vuracak. Projenin konsept danışmanlığı uluslararası bir çok projede imzası olan tasarımcı Sedef  Çalarkan'a ait. Mert Berkay 3 yaşından beri sahip olduğu yeteneğini Amerika 'da aldığı eğitimlerle genç yaşında zirveye taşımaya ve Dünya' nın kapılarını aralamaya hazırlanıyor. 

Klibin yapımcılığı Momos film trafından 150 kişilik ekiple gerçekleştirildi. Yönetmenliğini ise genç kuşağın temsilcilerinden The away days grubunun solisti Can Özen üstlendi.

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