Merkez Bankası Faiz Artışı ve Küresel Piyasaların Tepkileri: BİST 100 ve Bitcoin’de Son Durum

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarması, kurda sabitlik sağlarken, küresel piyasalar ABD'deki resesyon endişeleri ve İran-İsrail gerilimi nedeniyle tarihi düşüşler yaşadı. Ancak, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gidebileceği sinyalleriyle toparlanma belirtileri görülmeye başlandı.

Bitcoin, 48 bin dolara kadar geriledikten sonra 58 bin dolara yükseldi. BİST 100 endeksi ise 9.800 seviyesinden toparlanarak 10.126 seviyesine çıktı. Dolar kuru ise 33,44 seviyesinde seyrediyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, SP 500 endeksindeki rallinin sona erdiğini belirterek, yatırımcıların paralarının daha fazla gelişmekte olan ülkelere ve Japonya'ya yönelmesini beklediğini söyledi. Ayrıca, Trump'ın vaatlerini yerine getirmesinin ekonomik ve siyasi şoklar doğurabileceğini, Amerika-Türkiye ilişkilerinin dostane olmamakla birlikte, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda Türkiye'ye daha fazla yatırım geleceğini ifade etti.