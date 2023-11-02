Merak ediliyordu: Yerli otomobil TOGG fiyat listesi Kasım 2023: TOGG t10x güncel fiyat listesi açıklandı

Heyecanla beklenen TOGG T10X'nin fiyatı, yeni ayda sabit kaldı. İşte TOGG Kasım 2023 güncel fiyat listesi ve TOGG T10X'in özellikleri:

TOGG T10X: Sıradışı Teknoloji ve Çevreci Performans

TOGG'un yeni modeli olan T10X, lityum iyon pillerle güçlendirilmiş çevreci bir harika. Bu araç, iki farklı güç paketi seçeneği sunar: Birincisi 300 km menzile sahipken diğeri 500 km menzili destekler. Ayrıca, bu bataryaların hızlı şarj edilebilme özelliği sayesinde sadece 30 dakikada %80 kapasiteye ulaşabilirsiniz.

TX10, rejeneratif fren sistemi ile donatılmıştır. Bu özellik, araç yavaşladığında motorları dinamo gibi çalıştırarak bataryayı tekrar şarj eder ve böylece menzili %20'ye kadar artırır.

Aracın iki farklı motor seçeneği bulunmaktadır. Arkadan itişli versiyon 200 HP gücünde iken dört tekerden çekişli versiyon 400 HP gücündedir. Her iki versiyonun da son hızı 185 km/saat olarak belirlenmiştir. 400 HP versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.8 saniyede tamamlarken, 200 HP versiyonu bu hızlanmayı 7.4 saniyede gerçekleştirir. Ayrıca, aracın azami torku 350 Nm'dir ve batarya kapasitesi 52.4 kW/saattir.

Kasım 2023 TOGG Fiyatları

TOGG, Ekim ayında satışa sunulan TX10 modelinin V1 versiyonunu 1.227.500 TL'den sunmuştu ve kasım ayında aynı fiyatta devam ediyor. İşte Kasım 2023 itibarıyla TOGG'un Türkiye fiyat listesi:

TOGG Fiyat Listesi

V1 RWD Standart Menzil: 1.227.500 TL

V2 RWD Standart Menzil: 1.329.500 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.563.500 TL

TOGG T10X, çevreci ve ileri teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor ve farklı versiyonlarıyla kullanıcıların tercihlerine cevap veriyor.

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobili olma özelliği taşıyan T10X ile sıradışı bir otomobil deneyimi sunuyor. Kasım 2023 itibarıyla fiyatlarını sabit tutarak kullanıcılarına kararlılıkla destek oluyor. Çevre dostu performansı ve ileri teknolojisiyle TOGG, Türkiye'nin otomobil sektöründeki geleceğine yönelik umut vaat ediyor.