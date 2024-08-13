MEMUR ve EMEKLİYE Zam İçin Tekrardan Görüşmeler Başladı! Bizzat Cumhurbaşkanı İlgilenecek!

Memur ve Emekliye Zam Senaryoları: Merkez Bankası, yılın 3. enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu, üst bant ise yüzde 42 olarak belirlendi. Bu tahminler, memur ve emekli maaş zamları için önemli senaryolar oluşturuyor.

Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 38 olursa, memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 6,62 zam alacak. Üst bant olan yüzde 42 gerçekleşirse, zam oranı yüzde 9,70’e çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon artışı sırasıyla yüzde 10,65 ve yüzde 13,95 olarak hesaplanacak.

Kesin zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek. Bu tahminler, emekli ve memurların Ocak 2024 maaşlarında belirleyici olacak.

Ocak Zammı ve Beklentiler: Emekli ve Memur Maaşlarına Yönelik İki Kritik Senaryo

Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli ve memur maaşları için Ocak ayında yapılacak zam oranlarının ipuçlarını veriyor. Yüzde 38'lik enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile birlikte alacakları zam oranı yüzde 6,62 olarak hesaplanıyor. Ancak, üst bant olan yüzde 42’lik enflasyon tahmini gerçekleşirse, bu oran yüzde 9,70’e yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Yüzde 38’lik tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10,65, yüzde 42’lik üst banda göre ise yüzde 13,95 oranında zam yapılması bekleniyor.

Temmuz ayında, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak gerçekleşmiş ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri bu oran kadar zam almıştı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yüzde 19,31 zam almıştı. Ocak ayında tüm emekli ve memurlar için yapılan zam ise refah payı ile birlikte yüzde 49,25 olmuştu.

Kesinleşmiş zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle netlik kazanacak. Bu tarihe kadar, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, emekli ve memurların maaş artışlarına dair beklentileri şekillendirmeye devam edecek.