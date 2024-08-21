Melisa Sözen'den Fransız Dizisinde Büyüleyici Performans: "Le Bureau des Légendes"da Ajan Rolü!

Melisa Sözen, Fransa'nın popüler polisiye dizisi “Le Bureau des Légendes”ın üçüncü sezonunda dikkat çekici bir role imza attı. Dizide, terör örgütü PYD/YPG arasına sızan Esrin isimli bir ajanı canlandıran Sözen, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Sözen, bu önemli rol için nasıl seçildiğini şu sözlerle anlattı: “2016’da, Fransa’nın en sevilen dizilerinden biri olan ‘Le Bureau des Légendes’ için teklif aldım. O dönemde neredeyse hiç Fransızca bilmiyordum. Yönetmen oyunumu beğendi ve ‘Bir şekilde hallederiz’ dedi. Hızlandırılmış Fransızca dersleri aldım.”

Aynı zamanda, “Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı canlandırıyorum. Çekimler öncesi dil derslerinin yanı sıra silah ve dövüş eğitimi de aldım,” diyen Sözen, bu sürecin kendisi için çok keyifli olduğunu ifade etti. Sözen, 2019’da “Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor” adlı Fransız filminde Suriyeli mülteci Selma karakterini canlandırmış, film Türkiye’de festivallerde beğenilmişti. Fransa’daki dil eğitimi sürecinden ve pandemi nedeniyle Türkiye'ye dönüşünden de bahsetti.