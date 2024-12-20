Melisa Döngel'in gala şıklığı gündem oldu! İşte o elbisenin fiyatı

Her zaman iddialı ve özgün tarzıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez toz pembe sırt dekolteli bir elbiseyle boy gösterdi. Zarafetiyle göz kamaştıran Döngel'in bu seçimi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Göz alıcı elbisenin fiyatı ise hayranlarının merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun tercih ettiği bu özel tasarımın fiyatının tam 12 bin 500 TL olduğu öğrenildi.

Melisa Döngel’in sade ama bir o kadar etkileyici tarzı, takipçileri tarafından “Şıklığın zirvesi” yorumlarıyla övgü aldı. Gala gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Döngel, stil sahibi duruşuyla bir kez daha hayranlarının kalbini kazandı.

Döngel, şıklığıyla olduğu kadar projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor!