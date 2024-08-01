Melisa Aslı Pamuk hamile mi?

Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk hamile mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 17:50

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yusuf Yazıcı’nın yanına Fransa’ya taşınan ve sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk, anne olmaya hazırlanıyor. Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen ve Galatasaray’a transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı ile geçen mayıs ayında evlenen Pamuk, düğün fotoğraflarını zamana yayarak yayınlamıştı. Düğün detaylarını gizli tutan oyuncu, kısa süre önce eşinin Trabzon Çaykara’daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pamuk’un bebek beklediği haberi Yazıcı ailesiyle paylaşılmış durumda.

Gelen dizi ve film tekliflerini hamilelik nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen’in Bakü’deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etti. Mutlu çift, bebeklerinin doğumunu sabırsızlıkla bekliyor

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