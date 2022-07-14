Melis Sezen'in ayakları olay oldu!

Son dönemin popüler oyuncularından 'Sadakatsiz''in Derin'i Melis Sezen, Endonezya'nın Bali Adası'ndan sonra soluğu Çeşme'de aldı.

Güneşin keyifini çıkaran Sezen, o anları da Intagram'dan yayınladı. Şezlongda uzanırken poz veren 25 yaşındaki oyuncunun, fotoğraflarındaki bir ayrıntı takipçilerinin dikkatini çekti.

Melis Sezen'in ayakları, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sezen'in ayak numarasını tahmin etmeye çalıştı.

İşte Melis Sezen'e gelen yorumlardan bazıları:



Abla ayağın kaç numara?



Ayaklar 45 numara gibi duruyor.



Ayaklar 48 numara sanırım...



Photoshop yapayım derken ayaklar 45 oldu!