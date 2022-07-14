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Gecce Magazin Haberleri

Melis Sezen'in ayakları olay oldu!

Çeşme'de tatil yapan Melis Sezen, şezlongda uzanırken verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun ayakları, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Melis Sezen'in ayakları olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2022 15:17

Son dönemin popüler oyuncularından 'Sadakatsiz''in Derin'i Melis Sezen, Endonezya'nın Bali Adası'ndan sonra soluğu Çeşme'de aldı. 

 

Güneşin keyifini çıkaran Sezen, o anları da Intagram'dan yayınladı. Şezlongda uzanırken poz veren 25 yaşındaki oyuncunun, fotoğraflarındaki bir ayrıntı takipçilerinin dikkatini çekti.

Melis Sezen'in ayakları, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sezen'in ayak numarasını tahmin etmeye çalıştı. 

İşte Melis Sezen'e gelen yorumlardan bazıları:
 
Abla ayağın kaç numara?
 
Ayaklar 45 numara gibi duruyor.
 
Ayaklar 48 numara sanırım...
 
Photoshop yapayım derken ayaklar 45 oldu!

 

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