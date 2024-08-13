Mehmet Şimşek Açıkladı, Müjdeli Haberleri Canlı Yayında Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Şimşek, haziran ayında cari dengenin fazla verdiğini, ancak yıllık cari açığın 24,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. İkinci çeyrekte cari açığın milli gelire oranının %2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise %2'nin altına gerilemesini beklediklerini belirtti.

Şimşek, dengelenme ve dezenflasyon programının olumlu etkilerine rağmen işsizlik oranının haziranda %9,2'ye yükseldiğini ifade etti. Ancak yıl içinde tek haneli işsizlik oranı hedeflediklerini vurguladı. Kalıcı refah artışı için kararlılıkla yapısal reformlara odaklandıklarını söyleyen Bakan, verimlilik artışı ve dijital dönüşüme yönelik adımların önemine dikkat çekti.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve refah artışı için uygulanan programın önemini vurgularken, işgücü piyasasında niteliğin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Bu kapsamda, verimlilik artışını destekleyecek yapısal reformlar, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm gibi alanlara odaklanıldığını ifade etti.

Şimşek, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmak için dengelenme ve dezenflasyon programının kararlılıkla sürdürüleceğini, bu süreçte kısa vadeli olumsuzlukların da göz ardı edilmediğini belirtti. Ayrıca, OVP (Orta Vadeli Program) hedeflerine ulaşma konusunda iyimser olduklarını, yılın ilerleyen dönemlerinde cari açığın daha da azalması ve işsizlik oranının tek haneli seviyelere inmesiyle ekonomik göstergelerde daha olumlu bir tablo beklendiğini aktardı.

Bakan Şimşek’in açıklamaları, hükümetin ekonomik istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını ve reform sürecine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu kapsamda atılan adımların, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacağı öngörülüyor.