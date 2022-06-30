Mehmet Ali Erbil'in muayene ücreti isyanı!

Mehmet Ali Erbil önceki gün şarkıcı Caroline Yılmaz'la birlikte Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yaz sezonunda bir karavana atlayıp halkla iç içe olacakları bir projeyi hayata geçireceklerini belirten ikili sezon başladığında bu projeyi stüdyoya taşıyacaklarını da söyledi.



"ÜLKESİNİ SEVEN BİR İNSANDI"



Cüneyt Arkın'ın vefatıyla ilgili duygularını dile getiren Mehmet Ali Erbil, 2006 yılında "Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu" filminde birlikte rol aldığı usta aktör için "Ülkesini seven bir insandı. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.



"İKİ DAKİKALIK MUAYENEYE BİN 300 TL VERDİM"



Taziye ziyaretine hastaneye gittiğinde sırtında çıkan sivilce için iki dakikalık muayeneye bin 300 TL verdiğini dile getiren sanatçı, hastane hakkında birçok seveninden kötü yorumlar aldığını belirtti. Erbil “Bir alçıya bile 120 bin TL almışlar. Benim kız kardeşim profesör, 20 bin dolarlık ameliyatı bir tavuk bedeline yaptırıyor. O parayı istemiyor, biraz daha ünlülere özen göstermeliler” açıklamasını yaptı.



