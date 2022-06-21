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Mehmet Ali Erbil'in hapsi isteniyor!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in klibinde rol aldığı Ece Ronay'ı tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Ali Erbil'in hapsi isteniyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2022 13:02

Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA

 

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