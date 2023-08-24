Meclisten Gece Onayı! 11.05'te 1330 TL Ödeniyor! Bakanlık Teyakkuza Geçti

Devlet dar gelirlinin yanında olmaya devam ediyor. Devletin sunduğu destekler, hayat pahalılığına karşı adeta ön ayak olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene başlayan ve bu Temmuz ayında biteceği açıklanan destek ödemeleri 2024 yılına kadar uzatılmış bulunuyor. Hem de artı ödemeler eklenerek devam edeceği de bakanlık tarafından belirtilmiş bulunuyor.

Ihtiyaç sahibi hane ya da bireyin zorlu hayat koşullarını kolaylaştırmak için birçok destek programı sunulmaya devam ediyor. Bu desteklerden en çok kişinin faydalandığı Aile Destek programı, bitmesine rağmen kala devam kararı alınmış ve programın devam edeceği bildirilmişti. Bu destek programından her ay düzenli olarak ödeme alan ya da yeni hak sahibi olmak için başvuru yapmak isteyen bireyler Aile Destek programı ile alakalı başvuru şartlarını ve detaylarını merakla araştırıyor.

Haneden bir kişinin başvurmasının yeterli olduğu destek ödemesi kapsamında 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme sağlanıyor. Haneye giren maaş miktarı ve hanedeki çocuk sayısına göre bu destek ödemesi şekilleniyor. Aile Destek programı başvuruları hala e-devlet üzerinden devam ediyor. Bu destek ödemesini diğerlerinden farkı ise bu ödemeyi alan bireye birçok ek destek ödemesi de sunuluyor. Eski hak sahibi olan bireye programın uzatılması sonrasında tekrardan başvuru yapmasına gerek olmadığı açıklandı. Hak sahipleri Ağustos ayı ödemeleri sonrasında eylül ayında da aynı miktarda ödeme almaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartları karşılayan ve yeni hak sahibi olmak isteyen birey ise e-devlet hesabından sosyal yardımlar sayfasına girerek başvurusuna tamamlayabilecek.

EK DESTEKLER EKLENECEK

850 TL ile 1250 TL arasında değişen programdan faydalanan birey aynı anda iki farklı destek ödemesini daha hesaplarına aktarabilecek. Çocuk bileşeni kapsamında 350 TL ile 650 TL arasında gerçekleştirilen ödemeden başvuru olmadan faydalanabileceksiniz. Bu destek ödemesi Hanede bulunan çocuk sayısına ve yaşanılan şehre göre değişkenlik gösterebilir. Çcuk bileşeni ödemelerinin yanı sıra elektrik fatura desteğinden de faydalanabilirsiniz. Dar gelirli ve Aile Destek programından faydalanan bireye Elektrik faturasını alıp PTT şubelerine götürmesi durumunda 130 TL ile 260 TL arasında elektrik faturası desteği sağlanacak.

PTT karta ödenen bu destek ödemeleri toplamda 1900 TL'ye kadar ulaşıyor. Sizde başvuru şartlarınızı taşıdığınızı düşünüyorsanız aile Bakanlığına durumunuzu iletebilirsiniz. Başvurunuzun kabul edilip edilmediği tarafınıza e-devlet hesabınız üzerinden cevaplanacak ve onay alması durumunda ise her ay düzenli olarak hesabınıza tanımlanacaktır.