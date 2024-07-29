MEA Uçuşları Riskler Nedeniyle Ertelendi, İsrail-Golan Tepeleri'nde Ölümler Yaşandı

MEA Uçuşları Riskler Nedeniyle Ertelendi, İsrail-Golan Tepeleri'nde Ölümler Yaşandı
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Yayın Tarihi : 29-07-2024 22:41

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yapılacak 5 uçak seferinin teknik bir hata nedeniyle yarın sabah saatlerine ertelendiğini açıkladı. Ertelenen uçuşlar arasında Dubai, Londra, Doha, Kuveyt ve Cidde'den gelen seferler bulunuyor. MEA, yaşanan ertelemenin uçak sigorta firmalarıyla ilgili teknik bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

Bu arada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan’ın güneyinden ateşlendiğini ve Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı. Hizbullah iddiaları yalanlarken, İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah’ın ağır bir bedel ödeyeceğini vurguladı. Almanya ve Avusturya havayolu şirketleri ise İsrail uçuşlarını iptal etti.

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