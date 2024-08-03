McDonald's'ın Sos Azaltımı Tüketicileri Kızdırdı

McDonald's, Fransa'da popüler olan "elma ve patates kızartması" sosunun miktarını %28 oranında azalttı.

Tüketiciler Tepkili

McDonald's, Fransa'da sos miktarını 14 mililitreden 10 mililitreye düşürdü, ancak fiyatlarda herhangi bir indirim yapmadı. Bu durum, tüketiciler ve tüketici dernekleri arasında büyük tepkiye neden oldu. 60 Milyon Tüketici Derneği, bu değişikliğin tüketicilere bildirilmemesini eleştirerek, McDonald's'ın şeffaflık eksikliğine dikkat çekti.

Ekstra Sos Ücretli

McDonald's, her patates kızartması porsiyonuna en az bir poşet sos verdiğini, ikinci poşet için ise yaklaşık 15 sent ücret talep ettiğini açıkladı. Ancak tüketici dernekleri, bu fiyatın çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Şeffaflık Eleştirisi

Tüketici dernekleri, sosun ayrı satın alınması gerektiği konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığını ve bu durumun tüketicileri yanıltabileceğini vurguladı. Bu durum, gıda endüstrisinde yaygın olan ve "küçültme" olarak bilinen, ürünün fiyatını korurken miktarını azaltma tekniğine bir örnek olarak görülüyor.

McDonald's'ın Mali Durumu

McDonald's, 29 Temmuz'da yıllık cirosunun %8 düşüşle 6,49 milyar dolara, net karının ise %12 düştüğünü duyurdu. Şirketin ekonomik olarak zor durumda olmamasına rağmen, bu tür değişiklikler tüketiciler arasında memnuniyetsizlik yaratıyor.