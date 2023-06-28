Mazot ve gübre desteği Haziran ödemesi ters düz etti! Çiftçiler dört gözle bekliyordu! Ne kadar mazot gübre desteği veriliyor?

Çiftçiler dört gözle bekliyordu! Ne kadar mazot gübre desteği veriliyor? Mazot ve gübre desteği Haziran ödemesi ters düz etti- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik mazot ve gübre destek ödemelerine ilişkin son dakika gelişmeleri çiftçiler tarafından yakından takip edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, toplamda 75 milyon 826 bin TL tutarında destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı duyuruldu. Bu ödemeler, hayvan hastalıkları tazminatı, hububat-baklagil dane mısır, yağlı tohum bitkileri, toprak analizi, anaç koyun keçi ve mazot-gübre gibi kategorilere ayrılarak gerçekleştirildi.

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin sorgulanması için çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmaları halinde e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilirler. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra "mazot ve gübre desteği" şeklinde bir arama yaparak ödeme bilgilerine ulaşmak mümkündür.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından mazot ve gübre desteği ödemeleri önceliklendirilmiş ve hesaplara yatırılmıştır. Afet bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilere toplamda 2 milyar 861 milyon TL mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmıştır. Depremden etkilenmeyen diğer 70 ilde ise 1 milyon 866 bin 486 çiftçi için 9 milyar 647 milyon TL mazot ve gübre desteği sağlanmıştır. Afet bölgesindeki çiftçilere nakit olarak kullanma imkanı sunulurken, diğer illerdeki çiftçiler ise ayni şekilde destekten faydalanabilmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik mazot ve gübre destek ödemeleri düzenli olarak yapılmakta ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini desteklemeye devam etmektedir.