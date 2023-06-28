  • 28 HAZİRAN Çarşamba 22:09
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Mazot ve gübre desteği Haziran ödemesi ters düz etti! Çiftçiler dört gözle bekliyordu! Ne kadar mazot gübre desteği veriliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik mazot ve gübre destek ödemelerine ilişkin son dakika gelişmeleri çiftçiler tarafından yakından takip edilmektedir.

Mazot ve gübre desteği Haziran ödemesi ters düz etti! Çiftçiler dört gözle bekliyordu! Ne kadar mazot gübre desteği veriliyor?
Yayın Tarihi : 2023-06-28 17:09

Çiftçiler dört gözle bekliyordu! Ne kadar mazot gübre desteği veriliyor? Mazot ve gübre desteği Haziran ödemesi ters düz etti-  Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik mazot ve gübre destek ödemelerine ilişkin son dakika gelişmeleri çiftçiler tarafından yakından takip edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, toplamda 75 milyon 826 bin TL tutarında destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı duyuruldu. Bu ödemeler, hayvan hastalıkları tazminatı, hububat-baklagil dane mısır, yağlı tohum bitkileri, toprak analizi, anaç koyun keçi ve mazot-gübre gibi kategorilere ayrılarak gerçekleştirildi.

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin sorgulanması için çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmaları halinde e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilirler. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra "mazot ve gübre desteği" şeklinde bir arama yaparak ödeme bilgilerine ulaşmak mümkündür.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından mazot ve gübre desteği ödemeleri önceliklendirilmiş ve hesaplara yatırılmıştır. Afet bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilere toplamda 2 milyar 861 milyon TL mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmıştır. Depremden etkilenmeyen diğer 70 ilde ise 1 milyon 866 bin 486 çiftçi için 9 milyar 647 milyon TL mazot ve gübre desteği sağlanmıştır. Afet bölgesindeki çiftçilere nakit olarak kullanma imkanı sunulurken, diğer illerdeki çiftçiler ise ayni şekilde destekten faydalanabilmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik mazot ve gübre destek ödemeleri düzenli olarak yapılmakta ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini desteklemeye devam etmektedir.

Benzer Haberler
Emekli maaşlarına bayram sonrası ilk hafta 100.000 TL ödeme var! Bankalar açıkladı! Kamu bankaları sazı eline aldı! Emekli maaşlarına bayram sonrası ilk hafta 100.000 TL ödeme var! Bankalar açıkladı! Kamu bankaları sazı eline aldı!
Tarım Kredi Markette bayramın 2. gününe özel bomba indirim! Onlarca üründe fiyatlar yarı yarıya düştü Tarım Kredi Markette bayramın 2. gününe özel bomba indirim! Onlarca üründe fiyatlar yarı yarıya düştü
Elini çabuk tutan kazanır! Ayçiçek yağı fiyatları 37,45 TL'ye düştü! Kapış kapış satılıyor! Elini çabuk tutan kazanır! Ayçiçek yağı fiyatları 37,45 TL'ye düştü! Kapış kapış satılıyor!
Kuveyt Türk'ten mest eden duyuru geldi! Kabul edenlerin hesaplarına karşılıksız 600 TL yatıyor Kuveyt Türk'ten mest eden duyuru geldi! Kabul edenlerin hesaplarına karşılıksız 600 TL yatıyor
Kredi borcu olanlara güzel haber tez geldi! Kredi borçlarına af geliyor! Vatandaşlar bayram ediyor Kredi borcu olanlara güzel haber tez geldi! Kredi borçlarına af geliyor! Vatandaşlar bayram ediyor
Kimlik numarasını tuşlayan 7000 TL- 18000 TL arası ödeme alıyor! ATM'den herkese ücretsiz nakit para! Bayram sonrası hesapta! Kimlik numarasını tuşlayan 7000 TL- 18000 TL arası ödeme alıyor! ATM'den herkese ücretsiz nakit para! Bayram sonrası hesapta!
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
  • 28-06-2023 11:30

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!