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Gecce Magazin Haberleri

Maymun çiçeğinde yeni endişe!

Maymun çiçeği hastalığı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Hastalık ilk kez insandan bir hayvana geçti. Paris'te ortaya çıkan vakada virüsün ilk kez bir evcil hayvanda görülmesi mutasyon endişelerine neden oldu.

Maymun çiçeğinde yeni endişe!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2022 16:28

Koronavirüs pandemisinin ardından insanların yeni endişe kaynağı haline gelen maymun çiçeği hastalığı dünya çapında yayılmaya devam diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'acil durum' ilan ettiği hastalıkta dünya genelinde vaka sayısı 30 bini geçti. Bu vakaların 5 bini geçtiğimiz hafta kaydedilirken toplam ölüm sayısı 12'ye yükseldi.

İNSANDAN EVCİL HAYAVANA BULAŞAN İLK DOĞRULANMIŞ VAKA

Vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken hastalıkla ilgili bir kötü haber daha geldi. Bilim insanları insandan evcil hayvana bulaşan ilk doğrulanmış vakanın Fransa'nın başkenti Paris'te kaydedildiğini duyurdu.

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