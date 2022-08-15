Maymun çiçeğinde yeni endişe!

Koronavirüs pandemisinin ardından insanların yeni endişe kaynağı haline gelen maymun çiçeği hastalığı dünya çapında yayılmaya devam diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'acil durum' ilan ettiği hastalıkta dünya genelinde vaka sayısı 30 bini geçti. Bu vakaların 5 bini geçtiğimiz hafta kaydedilirken toplam ölüm sayısı 12'ye yükseldi.

İNSANDAN EVCİL HAYAVANA BULAŞAN İLK DOĞRULANMIŞ VAKA



Vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken hastalıkla ilgili bir kötü haber daha geldi. Bilim insanları insandan evcil hayvana bulaşan ilk doğrulanmış vakanın Fransa'nın başkenti Paris'te kaydedildiğini duyurdu.