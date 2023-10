MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Bu soru, izleyicilerin merak ettiği ve heyecanla beklediği bir konudur. Özellikle 1 Ekim 2023 Pazar tarihinde gerçekleşen MasterChef All Star programında, bir yarışmacının veda ettiği duyuruldu. Bu veda eden yarışmacı, izleyicileri büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.

MasterChef All Star yarışmasında her hafta eleme adayları belirlenir ve bir yarışmacı elenir. Bu haftanın eleme adayları ise Tanya, Barış, Eren, Kıvanç, Batuhan, Esra ve Uğur oldu. Bu yarışmacılar, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergileyerek jüriyi etkilemeye çalıştılar. Ancak, sadece bir kişi MasterChef All Star’a veda etmek zorunda kaldı.

MasterChef All Star yarışmasının heyecanı her hafta artıyor ve izleyicilerin favori yarışmacılarını desteklemesiyle dolu dolu geçiyor. Bu hafta elenen yarışmacının kim olduğunu öğrenmek için, takipte kalmanızı öneririm.

MasterChef All Star programında yaşanan son gelişmeleri ve eleme adaylarını detaylı bir şekilde ele aldık. Siz de bu heyecan dolu yarışmayı takip ediyor musunuz? Elenen yarışmacının kim olduğunu ve programdaki diğer sürprizleri öğrenmek için, bizi takip etmeye devam edin.