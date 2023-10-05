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MasterChef Barış elendi mi? Barbaros'la kavga eden Barış egale oldu mu?

MasterChef Barış elendi mi? Barbaros'la kavga eden Barış egale oldu mu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 20:20

Masterchef Allstar sezonunda tansiyonlar yükseldi! Barbaros ve Barış arasındaki büyük gerginlik izleyenleri ekran başına kilitleyerek kavga boyutuna vardı. Peki Barış, bu yaşananların ardından ne durumda?

Masterchef Türkiye'nin sevilen Allstar sezonu, 109. bölümünde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmacılar arasında sık sık yaşanan gerginlikler bu bölümde zirveye ulaştı. Barbaros ve Barış arasında başlayan sözlü atışma, kısa süre içerisinde fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Masterchef'te sular durulmuyor. Son bölümde Barış ile Barbaros arasında büyük bir gerilim yaşandı. İki yarışmacı arasındaki bu gerginlik, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırttı.

Barış'ın Durumu Ne?

Yaşanan bu büyük kavga sonrası Barış yarışmadaki konumu merak konusu oldu. Egale olup olmadığı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu konudaki kesin sonuç, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak. Ancak şu an için Ayaz'ın yarışmada ne gibi bir ceza alacağı veya egale olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.

Masterchef Allstar, her bölümüyle izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Barış ve Barbaros arasındaki bu son gerginlik, yarışmanın seyrini ve diğer yarışmacıların kaderini nasıl etkileyeceğini görmek için izleyiciler ekran başına kilitlenmiş durumda.

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